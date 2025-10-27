«Софтлайн» продлил buyback на год

17 октября 2024 г. «Софтлайн» предложил утвердить программу выкупа в 5% от уставного капитала компании. Гендиректор группы Владимир Лавров тогда говорил, что финансовые показатели «Софтлайна» будут расти быстрее за счет реализуемой M&A-стратегии. В компании поясняли, что новые IT-активы нужны ей для расширения портфеля в сфере ритейла, а приобретенные продукты будут интегрированы в единую платформу.