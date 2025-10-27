«Софтлайн» продлил buyback на год
Совет директоров ПАО «Софтлайн» принял решение продлить программу обратного выкупа акций (buyback) на 12 месяцев. Об этом сообщается на сайте компании.
22 октября 2024 г. совет директоров «Софтлайна» утвердил программу обратного выкупа акций в размере до 5% от уставного капитала компании на год. За год было выкуплено около 15,5 млн бумаг компании. В течение следующего года к выкупу будут доступны порядка 4,5 млн акций «Софтлайна».
Решение о продлении программы обусловлено уверенностью менеджмента группы в рыночной недооцененности «Софтлайна» и убежденностью в росте капитализации холдинга в обозримой перспективе. Приобретенные в рамках buyback акции планируется использовать для финансирования M&A-сделок компании и обеспечения опционных программ мотивации сотрудников.
17 октября 2024 г. «Софтлайн» предложил утвердить программу выкупа в 5% от уставного капитала компании. Гендиректор группы Владимир Лавров тогда говорил, что финансовые показатели «Софтлайна» будут расти быстрее за счет реализуемой M&A-стратегии. В компании поясняли, что новые IT-активы нужны ей для расширения портфеля в сфере ритейла, а приобретенные продукты будут интегрированы в единую платформу.
30 сентября 2025 г. сообщалось, что ООО «Инвестпроекты» (бывшее «Софтлайн проекты») с начала buyback приобрело 10,9 млн акций «Софтлайна». По условиям выкупа подконтрольное общество группы может выкупить до 5% от общего количества акций, или до 20 млн бумаг. «Софтлайн» также подтвердила планы по продолжению покупок акций в рамках buyback.