«Инвестпроекты» выкупили 10,9 млн акций «Софтлайна» в рамках buyback

Утвердить программу выкупа в 5% от уставного капитала компании предложили 17 октября прошлого года. Гендиректор «Софтлайна» Владимир Лавров говорил, что рекомендация о выкупе акций обусловлена недооцененностью рынком характеристик компании. Он указал, что финансовые показатели «Софтлайна» будут расти «быстрее» за счет реализуемой M&A стратегии. В компании поясняли, что новые IT-активы необходимы ей для расширения портфеля в сфере ритейла, а приобретенные продукты будут интегрированы в единую платформу.