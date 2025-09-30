«Инвестпроекты» выкупили 10,9 млн акций «Софтлайна» в рамках buyback
ООО «Инвестпроекты» (бывшее «Софтлайн Проекты») с начала обратного выкупа собственных акций (buyback) купило 10,9 млн акций ПАО «Софтлайн», из которых более 1,2 млн бумаг приобретено с 22 сентября по 26 сентября 2025 г. Об этом сообщается на сайте компании.
По условиям выкупа подконтрольное общество группы может выкупить до 5% от общего числа акций или до 20 млн бумаг. «Софтлайн» подтвердила планы по продолжению покупок акций в рамках buyback. Приобретенные в рамках выкупа бумаги компания собирается использовать для финансирования M&A-сделок и обеспечения опционных программ мотивации сотрудников.
22 октября 2024 г. совет директоров «Софтлайна» утвердил программу обратного выкупа акций в размере до 5% от уставного капитала компании на год.
Утвердить программу выкупа в 5% от уставного капитала компании предложили 17 октября прошлого года. Гендиректор «Софтлайна» Владимир Лавров говорил, что рекомендация о выкупе акций обусловлена недооцененностью рынком характеристик компании. Он указал, что финансовые показатели «Софтлайна» будут расти «быстрее» за счет реализуемой M&A стратегии. В компании поясняли, что новые IT-активы необходимы ей для расширения портфеля в сфере ритейла, а приобретенные продукты будут интегрированы в единую платформу.