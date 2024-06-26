Softline хочет расшириться за счет сделок M&A

Разработчик и интегратор IТ-продуктов и сервисов Softline планирует серию поглощений IТ-компаний, занимающихся разработкой решений для ритейла. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании. Первой сделкой, заключенной в рамках новой стратегии, стала покупка контролирующей доли в компании «МД Аудит», уточнил он. «Дочка» Softline SL Soft (разработчик бизнес-приложений) в июне приобрела контролирующую долю в «МД Аудит». Сумму сделки в компании не раскрывают. Представитель «МД Аудит» информацию о сделке подтвердил.