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Softline хочет расшириться за счет сделок M&A

Из поглощаемых разработчиков будет создана платформа решений для оптимизации работы ритейла
Кристина Холупова
До 2022 г. услуги по аудиту ритейла в России базировались на технологиях Microsoft/ Максим Стулов / Ведомости

Разработчик и интегратор IТ-продуктов и сервисов Softline планирует серию поглощений IТ-компаний, занимающихся разработкой решений для ритейла. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании. Первой сделкой, заключенной в рамках новой стратегии, стала покупка контролирующей доли в компании «МД Аудит», уточнил он. «Дочка» Softline SL Soft (разработчик бизнес-приложений) в июне приобрела контролирующую долю в «МД Аудит». Сумму сделки в компании не раскрывают. Представитель «МД Аудит» информацию о сделке подтвердил.

«МД Аудит» специализируется на инструментах контроля качества работы персонала, учета рабочего времени и нормирования операций. ООО «МД Аудит» образовано в марте 2019 г., с сентября 2022 г. принадлежало ООО «К А М» (Армения), указано в «СПАРК-Интерфаксе». Выручка «МД Аудит» в 2023 г. достигла 128,7 млн руб. при чистой прибыли 60 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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