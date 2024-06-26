Softline хочет расшириться за счет сделок M&A

Softline хочет расшириться за счет сделок M&AИз поглощаемых разработчиков будет создана платформа решений для оптимизации работы ритейла
Разработчик и интегратор IТ-продуктов и сервисов Softline планирует серию поглощений IТ-компаний, занимающихся разработкой решений для ритейла. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании. Первой сделкой, заключенной в рамках новой стратегии, стала покупка контролирующей доли в компании «МД Аудит», уточнил он. «Дочка» Softline SL Soft (разработчик бизнес-приложений) в июне приобрела контролирующую долю в «МД Аудит». Сумму сделки в компании не раскрывают. Представитель «МД Аудит» информацию о сделке подтвердил.
«МД Аудит» специализируется на инструментах контроля качества работы персонала, учета рабочего времени и нормирования операций. ООО «МД Аудит» образовано в марте 2019 г., с сентября 2022 г. принадлежало ООО «К А М» (Армения), указано в «СПАРК-Интерфаксе». Выручка «МД Аудит» в 2023 г. достигла 128,7 млн руб. при чистой прибыли 60 млн руб.