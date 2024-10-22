Softline утвердил программу байбэка объемом до 5% акций
Совет директоров разработчика и интегратора IТ-продуктов и сервисов Softline (ПАО «Софтлайн») утвердил программу обратного выкупа акций в размере до 5% от уставного капитала компании на год. Это следует из информации в центре раскрытия корпоративной информации.
Акции будет приобретать «Софтлайн Проекты» (дочерняя компания ПАО «Софтлайн»). Приобретенные акции будут использованы в целях финансирования M&A-сделок компании и обеспечения опционных программ мотивации сотрудников, говорится в сообщении компании.
Утвердить программу выкупа в размере 5% от уставного капитала компании предложили 17 октября. Генеральный директор Softline Владимир Лавров сообщил, что рекомендация о выкупе акций компании обусловлена «недооцененностью рынком ее характеристик». Глава компании также отметил, что финансовые показатели компании будут расти «быстрее» за счет реализуемой M&A стратегии, о которой компания заявила 26 июня.
Тогда в компании пояснили, что новые IT-активы необходимы Softline для расширения своего портфеля в сфере ритейла, а приобретенные продукты будут интегрированы в единую платформу.