Softline утвердил программу байбэка объемом до 5% акций

Утвердить программу выкупа в размере 5% от уставного капитала компании предложили 17 октября. Генеральный директор Softline Владимир Лавров сообщил, что рекомендация о выкупе акций компании обусловлена «недооцененностью рынком ее характеристик». Глава компании также отметил, что финансовые показатели компании будут расти «быстрее» за счет реализуемой M&A стратегии, о которой компания заявила 26 июня.