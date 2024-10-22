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Softline утвердил программу байбэка объемом до 5% акций

Ведомости

Совет директоров разработчика и интегратора IТ-продуктов и сервисов Softline (ПАО «Софтлайн») утвердил программу обратного выкупа акций в размере до 5% от уставного капитала компании на год. Это следует из информации в центре раскрытия корпоративной информации.

Акции будет приобретать «Софтлайн Проекты» (дочерняя компания ПАО «Софтлайн»). Приобретенные акции будут использованы в целях финансирования M&A-сделок компании и обеспечения опционных программ мотивации сотрудников, говорится в сообщении компании.

Утвердить программу выкупа в размере 5% от уставного капитала компании предложили 17 октября. Генеральный директор Softline Владимир Лавров сообщил, что рекомендация о выкупе акций компании обусловлена «недооцененностью рынком ее характеристик». Глава компании также отметил, что финансовые показатели компании будут расти «быстрее» за счет реализуемой M&A стратегии, о которой компания заявила 26 июня. 

Тогда в компании пояснили, что новые IT-активы необходимы Softline для расширения своего портфеля в сфере ритейла, а приобретенные продукты будут интегрированы в единую платформу. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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