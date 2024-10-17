Softline планирует байбэк в размере 5% акций сроком на год

Соответствующее решение 22 октября рассмотрит совет директоров компании. Генеральный директор Softline Владимир Лавров сообщил, что рекомендация о выкупе акций компании обусловлена «недооцененностью рынком ее характеристик». Также генеральный директор отметил, что финансовые показатели компании будут расти «быстрее» за счет реализуемой M&A стратегии, о которой компания заявила 26 июня. Тогда в компании пояснили, что новые IT-активы необходимы Softline для расширения своего портфеля в сфере ритейла, а приобретенные продукты будут интегрированы в единую платформу, объяснял представитель компании. Получив контроль в «МД Аудит», дочерняя компания SL Soft приступила «к формированию продуктового кластера для ритейл-отрасли с фокусом на повышение эффективности торговых сетей».