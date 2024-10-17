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Softline планирует байбэк в размере 5% акций сроком на год

Ведомости

Разработчик и интегратор IТ-продуктов и сервисов Softline предлагает утвердить программу выкупа в размере 5% от уставного капитала компании длительностью на год, говорится в сообщении на сайте компании.

Соответствующее решение 22 октября рассмотрит совет директоров компании. Генеральный директор Softline Владимир Лавров сообщил, что рекомендация о выкупе акций компании обусловлена «недооцененностью рынком ее характеристик». Также генеральный директор отметил, что финансовые показатели компании будут расти «быстрее» за счет реализуемой M&A стратегии, о которой компания заявила 26 июня. Тогда в компании пояснили, что новые IT-активы необходимы Softline для расширения своего портфеля в сфере ритейла, а приобретенные продукты будут интегрированы в единую платформу, объяснял представитель компании. Получив контроль в «МД Аудит», дочерняя компания SL Soft приступила «к формированию продуктового кластера для ритейл-отрасли с фокусом на повышение эффективности торговых сетей».

10 октября дочерний венчурный фонд Softline Venture Partners сообщил о намерении инвестировать 2 млрд руб. в несколько стартапов, разрабатывающих решения в области информбезопасности (ИБ). В частности, фонд рассматривает для инвестиций стартапы, у которых уже есть готовый продукт собственной разработки или MVP (минимально жизнеспособный продукт), готовый к масштабированию. Кроме того, у стартапа уже должны быть платящие клиенты. Softline Venture Partners будет оценивать «компетенции команды», наличие инноваций в продукте, потенциал для роста и «конкурентные преимущества», сообщили в компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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