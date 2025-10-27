Основная сессия торгов на Мосбирже открылась продолжением падения индексов

24 октября индекс Мосбиржи закрыл основные торги снижением на 1,04% до 2543,93 пункта. За неделю показатель упал на 6,5%, с начала 2025 г. – на 11,8%. Бенчмарк находится на 0,1% выше минимумов года (2541,49 пункта), которые обновил по итогам торгов 14 октября. Для достижения февральских максимумов на уровне 3326,14 пункта индексу Мосбиржи необходимо вырасти почти на 31%.