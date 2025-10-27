Основная сессия торгов на Мосбирже открылась продолжением падения индексов
Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на Московской бирже снизился. По состоянию на 10:01 мск индекс Мосбиржи упал на 1,92% и достиг 2495,2 пункта, индекс РТС – на 1,93% до 970,62 пункта, следует из данных торговой площадки.
Подешевели акции СПБ биржи (-3,52%), «Роснефти» (-2,85%), АФК «Система» (-2,83%), «Лукойла» (-2,76%), ПИК (-2,26%), «Норникеля» (-2,20%), «Аэрофлота» (-1,69%), «Самолета» (1,63%), МКПАО «Яндекс» (-1,59%), Мосбиржи (-1,53%), ПАО «Полюс» (-1,44%), «Т-технологий» (-1,40%), «Новатэка» (-1,38%), X5 (-1,13%).
Лидерами падения среди «голубых фишек» стали бумаги АФК «Система» (-2%), «ПИК» (-1,9%), «НЛМК» (-1,7%), «Т-технологий» (-1,7%), «Лукойла» (-1,5%), «Татнефти» (-1,3%), МКПАО «Яндекс» (-1,3%), МКПАО «Хэдхантер» (-1,2%), «Норникеля» (-1,2%), «Новатэка» (-1,1%), «Мосбиржи» (-1,1%).
24 октября индекс Мосбиржи закрыл основные торги снижением на 1,04% до 2543,93 пункта. За неделю показатель упал на 6,5%, с начала 2025 г. – на 11,8%. Бенчмарк находится на 0,1% выше минимумов года (2541,49 пункта), которые обновил по итогам торгов 14 октября. Для достижения февральских максимумов на уровне 3326,14 пункта индексу Мосбиржи необходимо вырасти почти на 31%.