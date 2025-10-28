Сбербанк увеличил чистую прибыль по МСФО за девять месяцев на 6,5%

Рентабельность капитала за отчетный период составила 23,7%. С начала 2025 г. количество розничных клиентов выросло на 0,6 млн и достигло 110,5 млн человек. Рост совокупных средств клиентов составил 3,5% за III квартал текущего года и 9,4% с начала 2025 г. (без учета валютной переоценки). Совокупный кредитный портфель увеличился на 4,7% за III квартал и на 6,9% с начала года (без учета валютной переоценки).