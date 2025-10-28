Газета
Главная / Инвестиции /

Сбербанк увеличил чистую прибыль по МСФО за девять месяцев на 6,5%

Ведомости

Сбербанк отчитался по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за девять месяцев 2025 г. Чистая прибыль выросла на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и достигла 1,3 трлн руб.

Рентабельность капитала за отчетный период составила 23,7%. С начала 2025 г. количество розничных клиентов выросло на 0,6 млн и достигло 110,5 млн человек. Рост совокупных средств клиентов составил 3,5% за III квартал текущего года и 9,4% с начала 2025 г. (без учета валютной переоценки). Совокупный кредитный портфель увеличился на 4,7% за III квартал и на 6,9% с начала года (без учета валютной переоценки).

За III квартал 2025 г. чистая прибыль Сбербанка увеличилась на 9% год к году и составила 448,3 млрд руб. Чистые процентные доходы возросли на 17,25% и достигли 893,6 млрд руб. Чистые комиссионные доходы снизились на 0,8% до 216,5 млрд руб. Рентабельность капитала составила 23,7%.

1 октября «Ведомости» писали, что доходы бюджета от дивидендов Сбербанка в следующие три года могут составить порядка 1,2 трлн руб. Все доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах компаний, или дивидендов по акциям, принадлежащим государству, прогнозируются Минфином в 703 млрд руб. в 2026 г., 765,2 млрд руб. – в 2027 г. и 829,2 млрд руб. – в 2028 г. Суммы включают дивиденды от Сбербанка.

8 октября финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов сообщил, что банк заложил в бизнес-план на 2026 г. на выплаты дивидендов 50% от чистой прибыли за 2025 г. Он указал, что финансовая организация в этом году заработала больше, чем за 2024 г., несмотря на повышение налога на прибыль. Скворцов оценил прирост в 6–7%.

