Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Набиуллина заявила о поддержке кабмином субсидирования выхода на рынок капитала

Ведомости

Кабмин в целом поддержал предложения Банка России субсидировать выход компаний на рынок акционерного капитала. Об этом заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы.

«Мы правительству предложили, сделали свои предложения, в целом правительство их поддержало, для того чтобы перераспределить часть господдержки с льготных кредитов на эмитентов акций и поддержать больше неинфляционные формы финансирования», – подчеркнула Набиуллина (цитата по «Интерфаксу»).

По ее словам, с отдельными министерствами и ведомствами еще ведутся дискуссии по этому вопросу.

Центробанк выступил с инициативой установить субсидии для компаний за выход на биржу в сентябре 2024 г. В проекте «Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2025 г. и период 2026 и 2027 гг.» говорилось, что выплаты, распределенные во времени, можно будет получить за первичное, вторичное и повторное размещение акций.

13 марта 2025 г. первый зампред Банка России Владимир Чистюхин рассказал, что регулятор и Минфин работают по вопросу применения субсидий для первичных публичных размещений. При этом договоренности по предоставлению льгот по налогу на прибыль эмитентам, которые планируют IPO и SPO, достигнуто не было.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте