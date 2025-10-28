Набиуллина заявила о поддержке кабмином субсидирования выхода на рынок капитала
Кабмин в целом поддержал предложения Банка России субсидировать выход компаний на рынок акционерного капитала. Об этом заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы.
«Мы правительству предложили, сделали свои предложения, в целом правительство их поддержало, для того чтобы перераспределить часть господдержки с льготных кредитов на эмитентов акций и поддержать больше неинфляционные формы финансирования», – подчеркнула Набиуллина (цитата по «Интерфаксу»).
По ее словам, с отдельными министерствами и ведомствами еще ведутся дискуссии по этому вопросу.
Центробанк выступил с инициативой установить субсидии для компаний за выход на биржу в сентябре 2024 г. В проекте «Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2025 г. и период 2026 и 2027 гг.» говорилось, что выплаты, распределенные во времени, можно будет получить за первичное, вторичное и повторное размещение акций.
13 марта 2025 г. первый зампред Банка России Владимир Чистюхин рассказал, что регулятор и Минфин работают по вопросу применения субсидий для первичных публичных размещений. При этом договоренности по предоставлению льгот по налогу на прибыль эмитентам, которые планируют IPO и SPO, достигнуто не было.