Набиуллина заявила о поддержке кабмином субсидирования выхода на рынок капитала

Центробанк выступил с инициативой установить субсидии для компаний за выход на биржу в сентябре 2024 г. В проекте «Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2025 г. и период 2026 и 2027 гг.» говорилось, что выплаты, распределенные во времени, можно будет получить за первичное, вторичное и повторное размещение акций.