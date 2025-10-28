«СПБ биржа» начала торги фьючерсом с привязкой к Ethereum

9 октября управляющий директор Мосбиржи Владимир Крекотень сообщил о планах площадки до конца 2025 г. запустить 10 криптовалютных индексов и фьючерсы на них. Новые бенчмарки будут отражать спотовую стоимость наиболее ликвидных цифровых валют. Список монет площадка не назвала.