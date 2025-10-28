«СПБ биржа» начала торги фьючерсом с привязкой к Ethereum
«СПБ биржа» объявила о запуске торгов на срочном рынке расчетным фьючерсным контрактом с привязкой к стоимости Ethereum.
Базисным активом нового фьючерса является индекс на акции иностранного биржевого инвестиционного фонда iShares Ethereum Trust ETF. Фьючерс позволяет инвесторам реализовывать направленные стратегии, основанные на ожиданиях роста или снижения цены базисного актива, комбинированные стратегии, и применять фьючерс в комбинации с другими биржевыми инструментами, к примеру процентными.