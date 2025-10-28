Газета
«СПБ биржа» начала торги фьючерсом с привязкой к Ethereum

«СПБ биржа» объявила о запуске торгов на срочном рынке расчетным фьючерсным контрактом с привязкой к стоимости Ethereum.

Базисным активом нового фьючерса является индекс на акции иностранного биржевого инвестиционного фонда iShares Ethereum Trust ETF. Фьючерс позволяет инвесторам реализовывать направленные стратегии, основанные на ожиданиях роста или снижения цены базисного актива, комбинированные стратегии, и применять фьючерс в комбинации с другими биржевыми инструментами, к примеру процентными.

27 октября Мосбиржа начала расчет и публикацию индекса с привязкой к стоимости Ethereum. Расчет индекса производится ежедневно в 12:30 мск на основе спотовых цен с криптовалютных бирж Binance, Bybit, OKX и Bitget.

9 октября управляющий директор Мосбиржи Владимир Крекотень сообщил о планах площадки до конца 2025 г. запустить 10 криптовалютных индексов и фьючерсы на них. Новые бенчмарки будут отражать спотовую стоимость наиболее ликвидных цифровых валют. Список монет площадка не назвала.