Минфин разместил ОФЗ на 24,7 млрд рублей
Минфин России провел аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26247 с датой погашения 11 мая 2039 г. на сумму 24,7 млрд руб.
Спрос на аукционе достиг 32,55 млрд руб. Цена отсечения составила 86,3600% от номинала (средневзвешенная цена – 86,5206%), доходность по цене отсечения составила 15,11% годовых (средневзвешенная доходность – 15,08% годовых).
Ведомство также разместило бумаги выпуска 26249 с датой погашения 16 июня 2032 г. на 99,475 млрд руб. Объем спроса достиг 242,9 млрд руб., выручка от размещения – 87,6 млрд руб. Цена отсечения составила 84,2600% от номинала (средневзвешенная цена – 84,2706%), доходность по цене отсечения – 15,34% годовых (средневзвешенная доходность – 15,34% годовых).
22 октября Минфин провел аукционы по размещению ОФЗ-ПД двух серий. На первом аукционе был размещен выпуск 26250 с погашением 10 июня 2037 г. на 611,850 млн руб. Выручка от размещения составила 548,678 млн руб. На втором аукционе ведомство разместило облигации серии 26252 с погашением 12 октября 2033 г. на 16,1 трлн руб. Выручка от размещения составила 14,6 трлн руб.
15 октября «Ведомости» писали, что частные инвесторы за девять месяцев 2025 г. нарастили вложения в ОФЗ в 2,3 раза по сравнению с показателем такого же периода 2024 г. почти до 369,3 млрд руб. Рост интереса к ОФЗ обусловлен повышением их доходности.