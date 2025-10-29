Минфин разместил ОФЗ на 24,7 млрд рублей

15 октября «Ведомости» писали, что частные инвесторы за девять месяцев 2025 г. нарастили вложения в ОФЗ в 2,3 раза по сравнению с показателем такого же периода 2024 г. почти до 369,3 млрд руб. Рост интереса к ОФЗ обусловлен повышением их доходности.