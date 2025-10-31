Совет директоров «М.Видео» одобрил проспект допэмиссии акций

В сентябре «Ведомости» со ссылкой на источник писали, что «М.Видео» ведет переговоры со стратегическими инвесторами по участию в допэмиссии. Часть договоренностей находится в завершающей стадии, в том числе с JD.com. Другой собеседник подтвердил, что JD.com получила от «М.Видео» необходимые документы для рассмотрения. Источники не раскрыли, какую долю в допэмиссии сети магазинов электроники и бытовой техники может получить китайский ритейлер.