Совет директоров «М.Видео» одобрил проспект допэмиссии акций
Компания подтвердила планы по завершению ключевых этапов допэмиссии до конца 2025 г. Цену размещения обыкновенных акций, в частности для лиц, у которых есть преимущественное право их приобретения, установит совет директоров и определит не позднее даты начала размещения акций. В «М.Видео» отметили, что несколько крупных акционеров уже подтвердили свое участие в допэмиссии.
13 октября акционеры «М.Видео» одобрили отмену проведения допэмиссии акций по закрытой подписке в пользу открытого формата.
22 сентября совет директоров компании предложил акционерам увеличить ее уставный капитал на 15 млрд руб. путем размещения по открытой подписке 1,5 млрд обыкновенных акций номиналом 10 руб. Акционерам также предложили одобрить объем объявленных акций в размере до 2 млрд единиц.
В сентябре «Ведомости» со ссылкой на источник писали, что «М.Видео» ведет переговоры со стратегическими инвесторами по участию в допэмиссии. Часть договоренностей находится в завершающей стадии, в том числе с JD.com. Другой собеседник подтвердил, что JD.com получила от «М.Видео» необходимые документы для рассмотрения. Источники не раскрыли, какую долю в допэмиссии сети магазинов электроники и бытовой техники может получить китайский ритейлер.