Чистый убыток «СПБ биржи» по РСБУ за девять месяцев снизился в 1,7 раза
«СПБ биржа» отчиталась по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за девять месяцев 2025 г. Чистый убыток сократился в 1,7 раза и составил 385,3 млн руб. против 659,2 млн руб. за аналогичный период 2024 г.
Выручка торговой площадки от оказания услуг и комиссионных доходов за отчетный период выросла до 205,6 млн руб. с 77,6 млн руб. в прошлом году. Процентные доходы снизились до 267,1 млн руб. с 324,5 млн руб. годом ранее. Расходы на персонал уменьшились до 533,81 млн руб. с 539,5 млн руб. за девять месяцев 2024 г.
В марте «Ведомости» писали, что «СПБ биржа» завершила год с убытком в 10,6 млн руб. по РСБУ, тогда как в 2023 г. показатель достигал 525,8 млн руб. Совокупный убыток за прошлый год упал на 69,2% и достиг 137,2 млн руб. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы снизились на 82% до 110,9 млн руб. Процентные доходы также уменьшились на 22,3% и составили 448,08 млн руб. При этом объем торгов российскими акциями увеличился на 77% и достиг 48,71 млрд руб.
По итогам первого полугодия 2025 г. площадка получила чистый убыток по РСБУ в 2,3 раза меньше, чем годом ранее, в размере 285,19 млн руб. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы биржи выросли до 124,944 млн руб. с 41,381 млн руб. Процентные доходы снизились до 212,235 млн руб. с 218,558 млн руб. Расходы на персонал сократились до 371,021 млн руб. с 373,766 млн руб.