Чистый убыток «СПБ биржи» по РСБУ за девять месяцев снизился в 1,7 раза

В марте «Ведомости» писали, что «СПБ биржа» завершила год с убытком в 10,6 млн руб. по РСБУ, тогда как в 2023 г. показатель достигал 525,8 млн руб. Совокупный убыток за прошлый год упал на 69,2% и достиг 137,2 млн руб. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы снизились на 82% до 110,9 млн руб. Процентные доходы также уменьшились на 22,3% и составили 448,08 млн руб. При этом объем торгов российскими акциями увеличился на 77% и достиг 48,71 млрд руб.