Убыток «СПБ биржи» по РСБУ за первое полугодие сократился в 2,3 раза

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы упали на 82% до 110,9 млн руб. Процентные доходы также уменьшились на 22,3% до 448,08 млн руб. В то же время объем торгов российскими акциями увеличился на 77% и достиг 48,71 млрд руб.