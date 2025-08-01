Убыток «СПБ биржи» по РСБУ за первое полугодие сократился в 2,3 раза
«СПБ биржа» по результатам первого полугодия 2025 г. получила чистый убыток в размере 285,19 млн руб. по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) против 657,575 млн руб. за аналогичный период 2024 г. Таким образом, убыток сократился в 2,3 раза. Об этом свидетельствует отчетность торговой площадки.
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы биржи выросли до 124,944 млн руб. с 41,381 млн руб. Процентные доходы снизились до 212,235 млн руб. с 218,558 млн руб. Расходы на персонал снизилась до 371,021 млн руб. с 373,766 млн руб.
Прошлый год «СПБ биржа» завершила с убытком в 10,6 млн руб. по РСБУ, тогда как в 2023 г. показатель достигал 525,8 млн руб. Совокупный убыток торговой площадки за 2024 г. достиг 137,2 млн руб., снизившись на 69,2%.
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы упали на 82% до 110,9 млн руб. Процентные доходы также уменьшились на 22,3% до 448,08 млн руб. В то же время объем торгов российскими акциями увеличился на 77% и достиг 48,71 млрд руб.
С 19 июля 2025 г. «СПБ биржа» начала торги по выходным дням с акциями 34 компаний. В общей сложности их стало 150. Среди новых ценных бумаг на торгах появились акции ПАО «Куйбышевазот» (KAZT), ПАО «Фармсинтез» (LIFE), ОАО «Белон» (BLNG) и др. Еще 29 ценных бумаг стали доступны для инвесторов в вечернюю дополнительную сессию.