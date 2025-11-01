Чистая прибыль Дом.РФ за девять месяцев выросла на 7,3%

Днем ранее Мутко заявил президенту РФ Владимиру Путину о планах Дом.РФ привлечь от 15 млрд до 30 млрд руб., разместив на IPO около 10% акций. Он указал, что компания стабильно выплачивает дивиденды в течение пяти лет, а ее ROE составляет около 20%. Доходность на акцию держится на уровне 10–11%, что вызывает существенный интерес инвесторов.