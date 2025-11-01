Чистая прибыль Дом.РФ за девять месяцев выросла на 7,3%
Дом.РФ опубликовал отчетность по МСФО по итогам девяти месяцев 2025 г. Чистая прибыль госкорпорации увеличилась на 7,3% и достигла 62,3 млрд руб.
Чистые процентные доходы за девять месяцев выросли на 25,1% до 115,9 млрд руб. Чистые комиссионные доходы составили 9,02 млрд руб. против 5,3 млрд руб. годом ранее. Комиссионные расходы увеличились на 13% и достигли 904 млн руб. Расходы на создание резервов выросли в 1,8 раза до 20,6 млрд руб.
По состоянию на 30 сентября 2025 г. активы госкорпорации возросли на 4,3% и составили 5,809 трлн руб. Кредитный портфель за январь – сентябрь 2025 г. увеличился на 14,6% и достиг 4,838 трлн руб. Средства клиентов выросли на 15,4% до 2,847 трлн руб.
21 октября генеральный директор Дом.РФ Виталий Мутко сообщил, что наблюдательный совет госкорпорации утвердил дивидендную политику компании, предусматривающую выплаты акционерам в размере 50% от чистой прибыли. По его словам, последовательное совершенствование корпоративной структуры направлено на соответствие требованиям Мосбиржи для включения акций в первый уровень котировального списка.
Днем ранее Мутко заявил президенту РФ Владимиру Путину о планах Дом.РФ привлечь от 15 млрд до 30 млрд руб., разместив на IPO около 10% акций. Он указал, что компания стабильно выплачивает дивиденды в течение пяти лет, а ее ROE составляет около 20%. Доходность на акцию держится на уровне 10–11%, что вызывает существенный интерес инвесторов.