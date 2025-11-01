«Эталон» соберет заявки на облигации объемом от 1,5 млрд рублей
АО «Эталон-финанс» 18 ноября собирается провести сбор заявок на выпуск двухлетних облигаций серии 002P-04 объемом не менее 1,5 млрд руб. Об этом рассказал «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.
Ориентир ставки фиксированного ежемесячного купона составляет не выше 20,50% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне не выше 22,54% годовых. Организаторами выступят Альфа-банк, «Джи Ай Солюшенс» и «Синара», агентом – «Синара». Техническое размещение состоится 21 ноября.
Выпуск смогут приобрести неквалифицированные инвесторы при условии прохождения теста № 6. Он удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
29 июля «Эталон» завершил редомициляцию в Россию. Глобальные депозитарные расписки (ГДР) Etalon Group PLC были автоматически конвертированы в обыкновенные акции «Эталон груп». Это открыло возможность по переводу ценных бумаг во второй уровень котировального списка Мосбиржи. Акции группы после редомициляции компании подешевели по итогам основных торгов на 9,17% до 52,68 руб.
Группа «Эталон» была основана в 1987 г. Компания работает в сфере девелопмента и строительства и является одним из крупнейших федеральных игроков в сфере девелопмента и строительства в России. Она была зарегистрирована на Кипре. 18 апреля группа представила документы на регистрацию в России.