Дом.РФ допускает перенос IPO из-за «внешних новостей»

Ведомости

Дом.РФ примет решение о первичном публичном размещении (IPO) в ближайшие недели. Об этом сообщил заместитель гендиректора госкорпорации Максим Грицкевич на эфире в соцсети «Пульс», передают «РБК Инвестиции».

«Все корпоративные решения мы уже приняли, т. е. на самом деле для того, чтобы объявить о сделке, у нас на руках все есть. Дальше фактически мы, наверное, в ближайшие недели примем решение, и будет объявлена либо не объявлена конкретная дата IPO», – подчеркнул Грицкевич.

По его словам, сильное влияние оказывает рыночная конъюнктура. В какой-то момент на фоне внешних новостей цены и акции на Мосбирже упали, и в компании начали обсуждать вопрос о возможном переносе сроков IPO.

Минфин: волатильность на фондовом рынке не остановит IPO Дом.РФ

Инвестиции / Эмитенты

20 октября генеральный директор Дом.РФ Виталий Мутко сообщил президенту России Владимиру Путину о планах компании привлечь от 15 млрд до 30 млрд руб., разместив на IPO порядка 10% акций. Привлеченные средства будут направлены на проектное финансирование жилья, что даст возможность профинансировать около 1 млн кв. м жилой площади и улучшить условия для примерно 15 000 семей. Планируется также инвестировать в инфраструктуру регионов порядка 50 млрд руб.

24 октября Мутко заявил, что Дом.РФ стремится выйти на IPO в ноябре, но все зависит от конъюнктуры. Точные сроки проведения размещения акций еще не определены, госкорпорация собиралась выйти на IPO в конце 2025 г.

