Дом.РФ допускает перенос IPO из-за «внешних новостей»
«Все корпоративные решения мы уже приняли, т. е. на самом деле для того, чтобы объявить о сделке, у нас на руках все есть. Дальше фактически мы, наверное, в ближайшие недели примем решение, и будет объявлена либо не объявлена конкретная дата IPO», – подчеркнул Грицкевич.
По его словам, сильное влияние оказывает рыночная конъюнктура. В какой-то момент на фоне внешних новостей цены и акции на Мосбирже упали, и в компании начали обсуждать вопрос о возможном переносе сроков IPO.
20 октября генеральный директор Дом.РФ Виталий Мутко сообщил президенту России Владимиру Путину о планах компании привлечь от 15 млрд до 30 млрд руб., разместив на IPO порядка 10% акций. Привлеченные средства будут направлены на проектное финансирование жилья, что даст возможность профинансировать около 1 млн кв. м жилой площади и улучшить условия для примерно 15 000 семей. Планируется также инвестировать в инфраструктуру регионов порядка 50 млрд руб.