СД «Полюса» рекомендовал дивиденды за III квартал в 36 рублей на акцию
Дата, на которую будут определены акционеры, имеющие право на получение дивидендов по итогам девяти месяцев 2025 г., предложена на 22 декабря 2025 г.
По итогам первого полугодия компания выплатила 70,85 руб. на акцию. Реестр акционеров для получения тех дивидендов закрылся 13 октября.
5 ноября сообщалось, что на открытии торгов индексы Мосбиржи и РТС снизились на 0,6%. Бумаги «Полюса» на старте торгов подешевели на 0,9%. По данным на 18:07 мск акции золотодобытчика на Мосбирже снизились на 0,91% до 19,6 руб.