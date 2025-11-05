СД «Полюса» рекомендовал дивиденды за III квартал в 36 рублей на акцию

5 ноября сообщалось, что на открытии торгов индексы Мосбиржи и РТС снизились на 0,6%. Бумаги «Полюса» на старте торгов подешевели на 0,9%. По данным на 18:07 мск акции золотодобытчика на Мосбирже снизились на 0,91% до 19,6 руб.