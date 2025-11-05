Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

СД «Полюса» рекомендовал дивиденды за III квартал в 36 рублей на акцию

Ведомости

Совет директоров «Полюса» рекомендовал выплатить дивиденды за III квартал 2025 г. в размере 36 руб. на акцию, следует из сообщения компании на сайте раскрытия информации.

Дата, на которую будут определены акционеры, имеющие право на получение дивидендов по итогам девяти месяцев 2025 г., предложена на 22 декабря 2025 г.

По итогам первого полугодия компания выплатила 70,85 руб. на акцию. Реестр акционеров для получения тех дивидендов закрылся 13 октября.

5 ноября сообщалось, что на открытии торгов индексы Мосбиржи и РТС снизились на 0,6%. Бумаги «Полюса» на старте торгов подешевели на 0,9%. По данным на 18:07 мск акции золотодобытчика на Мосбирже снизились на 0,91% до 19,6 руб.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь