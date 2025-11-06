СД «Русала» рекомендовал не выплачивать дивиденды за девять месяцев 2025 года
Совет директоров «Русала» принял решение не выплачивать дивиденды по итогам девяти месяцев 2025 г. Об этом сообщается в публикации компании на Гонконгской фондовой бирже. Заседание совета состоялось 6 ноября.
1 ноября компания сообщала, что по РСБУ ее выручка за девять месяцев 2025 г. выросла в 31,3 раза и составила 164,03 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась до 193 млрд руб. против 117,7 млн руб. за аналогичный период прошлого года. Прибыль от продаж выросла до 161,4 млрд руб. (против 3 млрд руб. годом раньше).
Последний раз «Русал» перечислял акционерам дивиденды по итогам первого полугодия 2022 года в размере $302 млн. В этом году акционеры «Русала» поддерживали аналогичные решения по невыплате 27 июня – по итогам 2024 г., и 26 мая – по результатам I квартала 2025 г.