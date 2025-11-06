СД «Русала» рекомендовал не выплачивать дивиденды за девять месяцев 2025 года

1 ноября компания сообщала, что по РСБУ ее выручка за девять месяцев 2025 г. выросла в 31,3 раза и составила 164,03 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась до 193 млрд руб. против 117,7 млн руб. за аналогичный период прошлого года. Прибыль от продаж выросла до 161,4 млрд руб. (против 3 млрд руб. годом раньше).