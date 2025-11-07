Выручка «Акрона» по РСБУ за девять месяцев выросла на 19%
Выручка «Акрона» по РСБУ по результатам девяти месяцев 2025 г. увеличилась на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и достигла 130,48 млрд руб.
Чистая прибыль агрохимического холдинга выросла в 2,6 раза год к году до 37,97 млрд руб. Прибыль от продаж увеличилась до 49,4 млрд руб. против 26,9 млрд руб. годом ранее. Общий долг на конец сентября составлял 147,7 млрд руб. Это на 8% ниже, чем с начала 2025 г.
13 октября «Акрон» сообщил, что холдинг за девять месяцев 2025 г. нарастил товарный выпуск продукции до 6,8 млн т. Это на 9% больше по сравнению с годом ранее. Производство минеральных удобрений за отчетный период увеличилось на 6,9% и достигло 5,4 млн т. Выпуск промышленной продукции вырос на 22,7% и составил 1,1 млн т.
5 ноября совет директоров компании дал рекомендацию акционерам выплатить дивиденды за девять месяцев 2025 г. в размере 189 руб. на одну обыкновенную акцию. Общее собрание акционеров пройдет 28 ноября в заочном формате.