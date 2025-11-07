Газета
Главная / Инвестиции /

Чистая прибыль ТМК по РСБУ за девять месяцев упала на 51,4%

Ведомости

Чистая прибыль Трубной металлургической компании (ТМК) по РСБУ по результатам девяти месяцев 2025 г. снизилась на 51,4% относительно показателя аналогичного периода 2024 г. и достигла 13,8 млрд руб.

Выручка за отчетный период уменьшилась на 16,7% год к году и составила 272,83 млрд руб. Валовая прибыль упала на 16,3% до 20,62 млрд руб. Прибыль от продаж сократилась на 28,1% и достигла 8,18 млрд руб.

В первом полугодии 2025 г. чистый убыток ТМК вырос в 1,8 раза в годовом выражении до 3,2 млрд руб. Выручка за указанный период сократилась на 14% и составила 237 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA снизился на 2% до 45,1 млрд руб.

В сентябре генеральный директор ТМК Сергей Чикалов говорил, что компания собирается поставить на экспорт 300 000 т труб в текущем году. В основном продукция будет продана странам СНГ.

ТМК была образована в 2001 г. Объединяет крупные производственные площадки и нефтесервисные предприятия в разных российских регионах, в частности в Волгоградской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской и Челябинской областях.

