Чистая прибыль ТМК по РСБУ за девять месяцев упала на 51,4%

Выручка за отчетный период уменьшилась на 16,7% год к году и составила 272,83 млрд руб. Валовая прибыль упала на 16,3% до 20,62 млрд руб. Прибыль от продаж сократилась на 28,1% и достигла 8,18 млрд руб.