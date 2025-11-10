«Циан» проведет обмен акций, полученных при автоматической конвертации расписок

Сбор заявок на обмен продлится с 10 ноября по 18:00 мск 28 ноября. Отмечается, что брокеры могут закончить собирать их заявки раньше. Компания собирается акцептовать все заявки на обмен акций «ЦН», соответствующие условиям меморандума. Акционеры «ЦН», которые не примут участие в обмене, не будут иметь право на получение дивидендов «Циана» и останутся владельцами неликвидного актива без доступа к организованным торгам на биржевом рынке.