Главная / Инвестиции /

«Циан» проведет обмен акций, полученных при автоматической конвертации расписок

Ведомости

МКПАО «Циан» проведет дополнительный раунд обмена для бывших владельцев расписок Cian plc., чьи бумаги учитывались в российских депозитариях и автоматически конвертировались в акции МКАО «ЦН».

Владельцы акций «ЦН», полученных после автоматической конвертации, могут обменять их на бумаги «Циана». Так они смогут стать держателями ликвидного актива и получать дивиденды компании. Для участия в обмене инвесторы должны направить заявку брокеру, через которого они владеют акциями «ЦН». Коэффициент обмена составляет 1:1.

Сбор заявок на обмен продлится с 10 ноября по 18:00 мск 28 ноября. Отмечается, что брокеры могут закончить собирать их заявки раньше. Компания собирается акцептовать все заявки на обмен акций «ЦН», соответствующие условиям меморандума. Акционеры «ЦН», которые не примут участие в обмене, не будут иметь право на получение дивидендов «Циана» и останутся владельцами неликвидного актива без доступа к организованным торгам на биржевом рынке.

«Циан» раскрыл размеры дивидендов в 2026 году

Инвестиции / Эмитенты

Перечисление акций «Циан» брокерам планируется завершить до даты дивидендной отсечки 12 декабря 2025 г. Так участники обмена смогут получить специальный дивиденд компании.

16 октября дочерняя компания «Циан» Cian Plc. перерегистрировалась с Кипра в РФ. МКАО «ЦН» было зарегистрировано в реестре участников специального административного района Калининградской области. Это стало завершающим этапом реструктуризации компании. В связи с переездом планировалось автоматическое преобразование расписок Cian Plc. в акции «ЦН» и расторжение договора с депозитарием, который занимался бумагами.

28 октября совет директоров «Циана» рекомендовал общему собранию акционеров выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2025 г. в размере 104 руб. на обыкновенную акцию.

