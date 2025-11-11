Основная сессия на Мосбирже открылась ростом индексов

Рынок акций России в начале торгов основной сессии на Московской бирже продемонстрировал рост. По состоянию на 10:01 мск индекс IMOEX2 увеличился на 0,2% и достиг 2562,77 пункта, индекс РТС также вырос на 0,2% до 996,54 пункта.