Основная сессия на Мосбирже открылась ростом индексов
Рынок акций России в начале торгов основной сессии на Московской бирже продемонстрировал рост. По состоянию на 10:01 мск индекс IMOEX2 увеличился на 0,2% и достиг 2562,77 пункта, индекс РТС также вырос на 0,2% до 996,54 пункта.
Подорожали акции ПАО «Полюс» (+1,2%), МКПАО «ВК» (+0,7%), «Северстали» (+0,7%), «Норникеля» (+0,7%), ММК (+0,6%), МКПАО «Хэдхантер» (+0,6%), «Интер РАО» (+0,5%), Мосбиржи (+0,5%), «Фосагро» (+0,5%), НЛМК (+0,4%), Сбербанка (+0,4%), АФК «Система» (+0,4%), МТС (+0,3%), «Роснефти» (+0,3%), ВТБ (+0,3%).
11 ноября на старте торгов утренней сессии к 07:01 мск индекс Мосбиржи возрос на 0,15% до 2562,56 пункта. Лидерами роста среди «голубых фишек» стали акции ПАО «Полюс» (+1,6%), МКПАО «Хэдхантер» (+0,8%), Мосбиржи (+0,8%), МКПАО «ВК» (+0,7%), МТС (+0,4%), «Алросы» (+0,3%), АФК «Система» (+0,3%), «Северстали» (+0,3%), «Русала» (+0,3%), «Фосагро» (+0,3%), «Т-Технологий» (+0,3%). Подешевели бумаги «Новатэка» (-0,3%), ПАО «Газпром» (-0,2%), ПИК (-0,1%).
10 ноября по итогам основной сессии индекс Мосбиржи снизился на 0,30% до 2559 пунктов. Подорожали акции ПАО «Полюс» (+2,14%), Сбербанка (+1,03%), X5 (+0,47%), «Северстали» (+0,25%), Мосбиржи (+0,24%). Показали падение акции «Лукойла» (-3,42%), «Роснефти» (-1,37%), «Татнефти» (-1,14%), ПАО «Газпром» (-0,71%), НЛМК (-0,58%).