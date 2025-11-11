Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Инвестиции ПИФов в корпоративные облигации выросли с начала года в 2,5 раза

Ведомости

Корпоративные облигации занимают 66% доли общих вложений паевых инвестиционных фондов в долговые бумаги. Инвестиции в такие бумаги увеличились с начала года более чем в 2,5 раза и достигли 440,3 млрд руб. на конец сентября. Об этом сообщила старший аналитик «Эйлера» Елена Бакланова в обзоре, писали «Ведомости».

В этом сегменте фонды предпочитают вкладывать в среднесрочные рублевые облигации со средней дюрацией 1,8 года и с доходностью к погашению 17,4% – на них приходится 63,9% инвестиций. Потом идут долгосрочные бумаги с долей 10%, средней дюрацией 4,8 года с доходностью к погашению 12,1%, сказано в обзоре.

В портфелях паевых инвестиционных фондов среди корпоративных долговых бумаг лидируют облигации транспортных компаний, банков и нефтегазового сектора. В сентябре 2025 г. на указанные секторы пришлось 35,9% вложений фондов в корпоративные облигации. Это на 6 п. п. меньше, чем на начало года.

В топ-5 секторов экономики вошли корпоративные бумаги транспортных компаний (13,1% вложений фондов в корпоративные бумаги), банки (12,2%), добыча и переработка нефти и газа (10,7%), остальные финансовые компании (9%) и черная металлургия (8,5%). По оценкам «Эйлера», больше всего средств фонды держат в выпусках «Русгидро» с погашением в июле 2028 г. (20,3 млрд руб.), «Атомэнергопрома» с погашением в июле 2030 г. (13,2 млрд руб.) и «Газпром нефти» с погашением в апреле 2027 г. (11,4 млрд руб.).

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её