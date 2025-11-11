Инвестиции ПИФов в корпоративные облигации выросли с начала года в 2,5 раза

В топ-5 секторов экономики вошли корпоративные бумаги транспортных компаний (13,1% вложений фондов в корпоративные бумаги), банки (12,2%), добыча и переработка нефти и газа (10,7%), остальные финансовые компании (9%) и черная металлургия (8,5%). По оценкам «Эйлера», больше всего средств фонды держат в выпусках «Русгидро» с погашением в июле 2028 г. (20,3 млрд руб.), «Атомэнергопрома» с погашением в июле 2030 г. (13,2 млрд руб.) и «Газпром нефти» с погашением в апреле 2027 г. (11,4 млрд руб.).