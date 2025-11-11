Минфин проведет аукционы по размещению ОФЗ 12 ноября
Министерство финансов России объявило, что 12 ноября проведет аукционы по продаже облигаций федерального займа с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) и облигаций федерального займа с плавающим купонным доходом (ОФЗ-ПК). Флоатеры будут выставлены на первичные аукционы ОФЗ впервые с декабря 2024 г.
Инвесторам предложат бумаги выпуска 26252RMFS с датой погашения 12 октября 2033 г., 29028 с датой погашения 22 октября 2039 г. и 29029 с датой погашения 22 октября 2041 г. в объеме остатков, доступных для размещения.
Заявки на аукционы можно подать через Московскую биржу и Санкт-Петербургскую валютную биржу. Расчеты по сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.
29 октября Минфин провел аукцион по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26247 с датой погашения 11 мая 2039 г. на 24,7 млрд руб. Спрос на аукционе достиг 32,55 млрд руб. Цена отсечения составила 86,3600% от номинала, доходность по цене отсечения – 15,11% годовых.
Министерство также разместило бумаги выпуска 26249 с датой погашения 16 июня 2032 г. на 99,475 млрд руб. Объем спроса достиг 242,9 млрд руб., выручка от размещения – 87,6 млрд руб. Цена отсечения составила 84,2600% от номинала, доходность по цене отсечения – 15,34% годовых.