Минфин проведет аукционы по размещению ОФЗ 12 ноября

Министерство финансов России объявило, что 12 ноября проведет аукционы по продаже облигаций федерального займа с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) и облигаций федерального займа с плавающим купонным доходом (ОФЗ-ПК). Флоатеры будут выставлены на первичные аукционы ОФЗ впервые с декабря 2024 г.