Главная / Инвестиции /

Индекс ОФЗ превысил 117 пунктов впервые с 23 сентября

Ведомости

Индекс российских гособлигаций Московской биржи (RGBI) вырос на 0,21% и достиг 117,03 пункта по состоянию на 18:20 мск.

Показатель поднялся выше 117 пунктов впервые с 23 сентября 2025 г.

11 ноября Минфин анонсировал аукционы по продаже облигаций федерального займа с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) и облигаций федерального займа с плавающим купонным доходом (ОФЗ-ПК) 12 ноября. Флоатеры будут выставлены на первичные аукционы ОФЗ впервые с декабря 2024 г. Заявки на аукционы можно подать через Мосбиржу и Санкт-Петербургскую валютную биржу.

20 октября индекс RGBI превысил 116 пунктов впервые с 25 сентября 2025 г. К 10:00 мск показатель увеличился на 0,6% и составил 116,46 пункта.

Индекс гособлигаций Мосбиржи является основным индикатором рынка российского государственного долга. Мосбиржа рассчитывает показатель с 31 декабря 2002 г.

