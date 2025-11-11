Индекс ОФЗ превысил 117 пунктов впервые с 23 сентября

11 ноября Минфин анонсировал аукционы по продаже облигаций федерального займа с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) и облигаций федерального займа с плавающим купонным доходом (ОФЗ-ПК) 12 ноября. Флоатеры будут выставлены на первичные аукционы ОФЗ впервые с декабря 2024 г. Заявки на аукционы можно подать через Мосбиржу и Санкт-Петербургскую валютную биржу.