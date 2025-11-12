Чистая прибыль «Сбера» за 10 месяцев составила 1,4 трлн рублей

Президент правления банка Герман Греф рассказал, что корпоративный портфель компании за октябрь вырос на 2,7% до 29,4 трлн руб., а розничный – на 1,1% до 18,1 трлн руб. На этом фоне банк повысил качество кредитов, а также сократил долю просроченной задолженности до 2,6%. Он добавил, что объем привлеченных средств розничных клиентов перешагнул отметку в 30 трлн руб.