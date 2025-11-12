Газета
Чистая прибыль «Сбера» за 10 месяцев составила 1,4 трлн рублей

Ведомости

Чистая прибыль «Сбера» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в период с января по октябрь 2025 г. составила 1,4 трлн руб. Об этом говорится в отчете банка.

В октябре этот показатель составил 149,6 млрд руб. В 2024 г. чистая прибыль банка за аналогичный период составляла 134,2 млрд руб.

Президент правления банка Герман Греф рассказал, что корпоративный портфель компании за октябрь вырос на 2,7% до 29,4 трлн руб., а розничный – на 1,1% до 18,1 трлн руб. На этом фоне банк повысил качество кредитов, а также сократил долю просроченной задолженности до 2,6%. Он добавил, что объем привлеченных средств розничных клиентов перешагнул отметку в 30 трлн руб.

Сбербанк изучает возможность выхода из непрофильных активов

Финансы / Банки

По словам Грефа, сезонное повышение деловой активности в сентябре поддержало спрос на кредиты со стороны клиентов.

28 октября Сбербанк отчитался по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за девять месяцев 2025 г. Чистая прибыль выросла на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и достигла 1,3 трлн руб.

За III квартал 2025 г. чистая прибыль Сбербанка увеличилась на 9% год к году и составила 448,3 млрд руб. Чистые процентные доходы возросли на 17,25% и достигли 893,6 млрд руб. Чистые комиссионные доходы снизились на 0,8% до 216,5 млрд руб. Рентабельность капитала составила 23,7%.

