Минфин РФ впервые намерен разместить гособлигации в юанях
Минфин России запланировал впервые разместить государственные ценные бумаги РФ в китайских юанях. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Инвесторам станут доступны два выпуска облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом в китайских юанях. Срок до погашения составит от трех до семи лет, купонный период – 182 дня, а номинальная стоимость одной ценной бумаги – 10 000 китайских юаней.
Объем эмиссии и ставки купонного дохода определятся по итогам сбора заявок, который запланирован на 2 декабря. Техническое размещение намечено на 8 декабря. Приобретение облигаций и получение выплат по ним будет осуществляться в китайских юанях или российских рублях по выбору инвестора.
Сбор заявок пройдет в Букбилдере ПАО Московская биржа, а техническое размещение – в режиме «Размещение: Адресные заявки» на торгах биржи. Централизованное хранение сертификатов выпусков будет обеспечиваться НКО АО НРД.
12 ноября Минфин проведет аукционы по продаже облигаций федерального займа с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) и облигаций федерального займа с плавающим купонным доходом (ОФЗ-ПК). Флоатеры будут выставлены на первичные аукционы ОФЗ впервые с декабря 2024 г.