ЦБ может расширить доступ к криптоторгам для квалифицированных инвесторов

Как сообщали «Ведомости» 21 октября, первый зампред Банка России Владимир Чистюхин на форуме «Финополис» заявил о предметных дискуссиях в сфере регулирования криптовалют и инвестиций. По его словам, в 2027 г. могут вступить в силу изменения в Административном и Уголовном кодексах, которые установят ответственность за нелегальный оборот цифровой валюты.