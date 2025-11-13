Газета
ЦБ может расширить доступ к криптоторгам для квалифицированных инвесторов

Центробанк РФ рассматривает сценарий, при котором возможность торговли криптовалютой получат не только «особо квалифицированные», но и «обычные» квалифицированные инвесторы. Об этом сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута в ходе Уральской конференции НАУФОР.

По словам Мамуты, концепция «суперквала» позволит торговать криптовалютой напрямую, а не через производные инструменты или фонды. ЦБ обсуждает, как расширить этот инструмент для большего числа квалифицированных инвесторов. Разрабатывается нормативный акт, который унифицирует требования к квалификации инвесторов на рынках ценных бумаг и цифровых финансовых активов (ЦФА).

Вопросы регулирования рынка криптовалют активно обсуждаются властями и регуляторами. ЦБ уже начал консультации с Минфином и Росфинмониторингом.

ЦБ ожидает появления законов об инвестировании в криптовалюты в 2026 году

Инвестиции

Как сообщали «Ведомости» 21 октября, первый зампред Банка России Владимир Чистюхин на форуме «Финополис» заявил о предметных дискуссиях в сфере регулирования криптовалют и инвестиций. По его словам, в 2027 г. могут вступить в силу изменения в Административном и Уголовном кодексах, которые установят ответственность за нелегальный оборот цифровой валюты.

Генпрокурор Александр Гуцан 21 октября заявил, что в России была создана правовая база для контроля криптовалют и майнинга, а также разработан механизм отслеживания операций, связанных с отмыванием денег, коррупцией и финансированием терроризма.

Ранее Центробанк выступал как главный противник легализации криптовалют в России и был против их использования в качестве платежного средства. При этом Минфин всегда поддерживал регулирование криптовалют и признавал их существование и широкое использование среди россиян. Ведомство подчеркивало необходимость создания инфраструктуры для защиты граждан и обеспечения соблюдения правил игры на рынке криптовалют.

