«СПБ Биржа» начнет торговать еще пятью расчетными фьючерсами
«СПБ Биржа» с 18 ноября расширит список расчетных фьючерсных контрактов на торгах. Базисными активами новых фьючерсов с еженедельным исполнением будут обыкновенные акции ВТБ, «Лукойла», «Сбербанка», «Т-Технологий" и МКПАО "Яндекс".
Расчеты по фьючерсным контрактам будут проводиться в рублях. Размер контракта составит одна обыкновенная акция. Экспирация контрактов – по четвергам. Расчеты будут проводиться на следующий торговый день после последнего дня обращения.
Торги фьючерсами осуществляются ежедневно с 10:00 до 00:00 мск. На них присутствуют маркетмейкеры для обеспечения ликвидности по каждому контракту. Инвесторам доступны ежеквартальные фьючерсные контракты на акции площадки и еженедельные – на акции ряда инвестиционных фондов, индекс бумаг инвестиционного фонда iShares Bitcoin Trust ETF, отражающего динамику стоимости биткоина, и на индекс акций фонда iShares Ethereum Trust ETF, который отражает динамику стоимости эфира.
11 ноября «СПБ биржа» возобновила торги обычными акциями «Озона». Ценные бумаги доступны инвесторам в ходе основной торговой сессии с 10:00 до 18:50 мск. Торги акциями проводятся в рублях, шаг цены – 0,5 руб., размер лота – одна ценная бумага.