«СПБ Биржа» начнет торговать еще пятью расчетными фьючерсами

Торги фьючерсами осуществляются ежедневно с 10:00 до 00:00 мск. На них присутствуют маркетмейкеры для обеспечения ликвидности по каждому контракту. Инвесторам доступны ежеквартальные фьючерсные контракты на акции площадки и еженедельные – на акции ряда инвестиционных фондов, индекс бумаг инвестиционного фонда iShares Bitcoin Trust ETF, отражающего динамику стоимости биткоина, и на индекс акций фонда iShares Ethereum Trust ETF, который отражает динамику стоимости эфира.