«СПБ биржа» возобновит торги акциями «Озона» с 11 ноября

С 11 ноября «СПБ биржа» возобновит торги обычными акциями «Озона». Об этом говорится в сообщении площадки.
Ценные бумаги будут доступны инвесторам во время основной торговой сессии – с 10:00 до 18:50 мск. Торги акциями будут проводится в рублях, шаг цены – 0,5 руб., размер лота – одна ценная бумага.
10 ноября Мосбиржа сообщила, что торги акциями «Озона» стартуют 11 ноября. Размер стандартного лота составит одну бумагу, шаг цены – 0,5 руб. Расчетная цена составит 4135 руб. Торги начнутся с аукциона открытия на основной торговой сессии в 09:50 мск.
Ozon объявил о завершении автоматической конвертации американских депозитарных расписок Ozon в обыкновенные акции МКПАО «Озон» 20 октября. Компания намерена начать принудительную конвертацию расписок в акции «Озона» 1 декабря 2025 г.