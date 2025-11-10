Мосбиржа запустит торги акциями «Озона» 11 ноября
Торги акциями МКПАО «Озон» на Московской бирже стартуют 11 ноября.
Размер стандартного лота составит одну бумагу, шаг цены – 0,5 руб. Расчетная цена составит 4135 руб. Торги начнутся с аукциона открытия на основной торговой сессии в 09:50 мск.
25 сентября Мосбиржа приостановила торги расписками Ozon из-за перерегистрации компании. Площадка также временно запретила короткие позиции маркетплейса с 17 сентября. 26 сентября Ozon завершил перерегистрацию в юрисдикцию России. Компания зарегистрирована в качестве МКПАО «Озон» в специальном административном районе остров Октябрьский в Калининградской области.