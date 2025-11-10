Мосбиржа запустит торги акциями «Озона» 11 ноября

25 сентября Мосбиржа приостановила торги расписками Ozon из-за перерегистрации компании. Площадка также временно запретила короткие позиции маркетплейса с 17 сентября. 26 сентября Ozon завершил перерегистрацию в юрисдикцию России. Компания зарегистрирована в качестве МКПАО «Озон» в специальном административном районе остров Октябрьский в Калининградской области.