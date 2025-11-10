Ozon начнет конвертацию расписок в акции 1 декабря

10 ноября Озон опубликовал результаты за III квартал 2025 г. Выручка компании увеличилась на 69% год к году до 258,9 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA возрос на 28,3 млрд руб. до 41,5 млрд руб. Рентабельность скорректированного показателя EBITDA как доля от оборота с учетом услуг выросла на 2,0 п. п. и составила 3,8%. Чистый поток средств от операционной деятельности увеличился на 58,3 млрд руб. и достиг 133,6 млрд руб.