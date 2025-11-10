Газета
Ozon начнет конвертацию расписок в акции 1 декабря

Ведомости

Ozon планирует начать принудительную конвертацию расписок в акции МКПАО «Озон» 1 декабря 2025 г. Об этом рассказал финансовый директор маркетплейса Игорь Герасимов на эфире, посвященном финансовым результатам площадки по итогам III квартала этого года.

Ожидается, что торги акциями компании на Московской бирже начнутся 11 ноября.

25 сентября Мосбиржа приостановила торги расписками Ozon из-за его перерегистрации. Торговая площадка также временно запретила короткие позиции компании с 17 сентября. 26 сентября Ozon объявил о завершении перерегистрации в юрисдикцию России. Компания зарегистрирована в качестве МКПАО «Озон» в специальном административном районе остров Октябрьский в Калининградской области.

20 октября Ozon сообщил о завершении автоматической конвертации американских депозитарных расписок Ozon в обыкновенные акции МКПАО «Озон».

10 ноября Озон опубликовал результаты за III квартал 2025 г. Выручка компании увеличилась на 69% год к году до 258,9 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA возрос на 28,3 млрд руб. до 41,5 млрд руб. Рентабельность скорректированного показателя EBITDA как доля от оборота с учетом услуг выросла на 2,0 п. п. и составила 3,8%. Чистый поток средств от операционной деятельности увеличился на 58,3 млрд руб. и достиг 133,6 млрд руб.

