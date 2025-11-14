Менеджмент Совкомбанка рекомендует не выплачивать дивиденды за 2024 год
Топ-менеджмент Совкомбанка будет рекомендовать не выплачивать вторую часть дивидендов по итогам 2024 г. Об этом сообщил журналистам управляющий директор банка Андрей Оснос, передает «Интерфакс».
По его словам, кредитной организации необходимо сохранить запас капитала для роста бизнеса в 2026 г. «в ситуации макроэкономической неопределенности».
За 2024 г. чистая прибыль Совкомбанка по МСФО снизилась на 19% до 77,2 млрд руб. Выручка выросла в два раза и достигла 722 млрд руб. Активы финансовой организации увеличились на 27% год к году и составили 4 трлн руб. благодаря органическому и неорганическому росту. Операционные расходы выросли на 40% до 132 млрд руб.
В июле акционеры Совкомбанка одобрили выплату первого транша дивидендов по результатам 2024 г. До этого наблюдательный совет банка рекомендовал выплатить дивиденды в 0,35 руб. на акцию. Дивиденды за прошлый год должны были выплатить в два этапа. Второй этап планировался на вторую половину 2025 г.