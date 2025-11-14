Менеджмент Совкомбанка рекомендует не выплачивать дивиденды за 2024 год

За 2024 г. чистая прибыль Совкомбанка по МСФО снизилась на 19% до 77,2 млрд руб. Выручка выросла в два раза и достигла 722 млрд руб. Активы финансовой организации увеличились на 27% год к году и составили 4 трлн руб. благодаря органическому и неорганическому росту. Операционные расходы выросли на 40% до 132 млрд руб.