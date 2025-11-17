Газета
СПБ биржа допустит инвесторов к pre-IPO компаний

СПБ биржа предоставит инвесторам механизм инвестирования в инновационные быстрорастущие компании и стартапы, представленные на инвестиционной платформе «Аврора» и краудинвестинговой платформе brainbox.VC.

Решение даст малым и средним компаниям возможность привлекать финансирование через биржевую инфраструктуру. В свою очередь инвесторы смогут получить доступ к акциям растущих компаний до их выхода на публичный рынок.

В рамках механизма инвесторы должны подать брокерам площадки заявки на участие в компаниях, которые представлены на «Авроре» и brainbox.VC. Затем «СПБ банк» выкупит акции указанных компаний на сумму совокупного объема заявок брокеров. Кредитная организация в режиме внебиржевых сделок с участием центрального контрагента заключит сделки с брокерами, передавая им акции и получая деньги.

13 ноября СПБ биржа анонсировала расширение списка расчетных фьючерсных контрактов на торгах с 18 ноября. Базисными активами фьючерсов с еженедельным исполнением будут обыкновенные акции ВТБ, «Лукойла», Сбербанка, «Т-технологий» и МКПАО «Яндекс». Расчеты по фьючерсным контрактам будут проводиться в рублях. Размер контракта – одна обыкновенная акция, экспирация контрактов – по четвергам. Расчеты будут осуществляться на следующий торговый день после последнего дня обращения.

