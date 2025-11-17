СПБ биржа допустит инвесторов к pre-IPO компаний

В рамках механизма инвесторы должны подать брокерам площадки заявки на участие в компаниях, которые представлены на «Авроре» и brainbox.VC. Затем «СПБ банк» выкупит акции указанных компаний на сумму совокупного объема заявок брокеров. Кредитная организация в режиме внебиржевых сделок с участием центрального контрагента заключит сделки с брокерами, передавая им акции и получая деньги.