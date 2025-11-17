Газета
Совет директоров «Татнефти» рекомендовал дивиденды за девять месяцев

Ведомости

Совет директоров ПАО «Татнефть» рекомендовал общему собранию акционеров выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2025 г. в размере 8,13 руб. на одну привилегированную и обыкновенную акцию.

Доходность по обыкновенным акциям составит 1,49%, по привилегированным – 1,58%.

В качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предлагается установить 11 января 2026 г. Общее собрание акционеров компании состоится 24 декабря 2025 г.

27 октября «Татнефть» опубликовала финансовые результаты за девять месяцев 2025 г. по РСБУ. Чистая прибыль компании снизилась на 39% год к году и достигла 104,6 млрд руб. Выручка сократилась с 1,15 трлн руб. до 1,04 трлн руб. Валовая прибыль составила 233,02 млрд руб. против 323,62 млрд руб. за аналогичный период 2024 г.

26 сентября акционеры «Татнефти» утвердили дивиденды по результатам первого полугодия этого года в 14,35 руб. на акцию. В августе совет директоров компании рекомендовал выплату дивидендов в таком же размере за обыкновенную или привилегированную акцию в первой половине 2025 г.

