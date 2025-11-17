Совет директоров «Татнефти» рекомендовал дивиденды за девять месяцев
Совет директоров ПАО «Татнефть» рекомендовал общему собранию акционеров выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2025 г. в размере 8,13 руб. на одну привилегированную и обыкновенную акцию.
Доходность по обыкновенным акциям составит 1,49%, по привилегированным – 1,58%.
В качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предлагается установить 11 января 2026 г. Общее собрание акционеров компании состоится 24 декабря 2025 г.
27 октября «Татнефть» опубликовала финансовые результаты за девять месяцев 2025 г. по РСБУ. Чистая прибыль компании снизилась на 39% год к году и достигла 104,6 млрд руб. Выручка сократилась с 1,15 трлн руб. до 1,04 трлн руб. Валовая прибыль составила 233,02 млрд руб. против 323,62 млрд руб. за аналогичный период 2024 г.