Совет директоров «Татнефти» рекомендовал дивиденды за девять месяцев

27 октября «Татнефть» опубликовала финансовые результаты за девять месяцев 2025 г. по РСБУ. Чистая прибыль компании снизилась на 39% год к году и достигла 104,6 млрд руб. Выручка сократилась с 1,15 трлн руб. до 1,04 трлн руб. Валовая прибыль составила 233,02 млрд руб. против 323,62 млрд руб. за аналогичный период 2024 г.