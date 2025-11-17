«Дочка» Fix Price выкупила 132,1 млн акций компании в рамках buyback

Fix Price - одна из крупнейших в мире и ведущая в России сеть магазинов низких фиксированных цен. По итогам первого полугодия 2025 г. выручка торговой сети по МСФО выросла на 4,5% по сравнению с показателем за такой же период 2024 г. до 148,2 млрд руб. Чистая прибыль снизилась на 56% и достигла 3,9 млрд руб. Скорректированная EBITDA сократилась на 17,8% и составила 16,4 млрд руб.