«Дочка» Fix Price выкупила 132,1 млн акций компании в рамках buyback

Дочернее общество ООО «Бэст прайс» ПАО «Фикс прайс» за все время действия программы buyback (выкуп собственных бумаг) приобрело 132,1 млн акций компании на Московской бирже. Из них 52,4 млн бумаг выкуплено с 30 октября по 14 ноября.

Акции на открытом рынке могут покупаться с 1 сентября, программа может продлиться до шести месяцев. Ее максимальный объем составляет 1% уставного капитала компании (1 млрд бумаг). Приобретенные акции могут быть использованы в рамках долгосрочной программы мотивации сотрудников.

13 октября сообщалось, что «Бэст прайс» с 29 сентября по 10 октября купила 33,5 млн акций «Фикс прайс» на Мосбирже в рамках buyback.

Fix Price - одна из крупнейших в мире и ведущая в России сеть магазинов низких фиксированных цен. По итогам первого полугодия 2025 г. выручка торговой сети по МСФО выросла на 4,5% по сравнению с показателем за такой же период 2024 г. до 148,2 млрд руб. Чистая прибыль снизилась на 56% и достигла 3,9 млрд руб. Скорректированная EBITDA сократилась на 17,8% и составила 16,4 млрд руб.

