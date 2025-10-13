«Дочка» Fix Price купила 33,5 млн акций компании в рамках buyback
Дочернее общество ООО «Бэст прайс» ПАО «Фикс прайс» с 29 сентября по 10 октября 2025 г. приобрело 33,5 млн акций компании на Московской бирже в рамках программы buyback (выкуп собственных бумаг). Об этом сообщается на сайте сервера раскрытия корпоративной информации.
Акции на открытом рынке могут покупаться с 1 сентября, программа может продлиться до шести месяцев. Ее максимальный объем составляет 1% уставного капитала компании (1 млрд бумаг). Выкупленные акции могут использоваться в рамках долгосрочной программы мотивации сотрудников.
Всего за время действия программы «Бэст прайс» приобрело 79,7 млн бумаг «Фикс прайс».
15 сентября стало известно, что «Бэст прайс» приобрело 13,7 млн акций «Фикс прайс» на Мосбирже в рамках программы buyback.
Fix Price является одной из крупнейших в мире и ведущей в России сетью магазинов низких фиксированных цен. В первом полугодии 2025 г. выручка торговой сети по МСФО увеличилась на 4,5% по сравнению с показателем за аналогичный период 2024 г. и достигла 148,2 млрд руб. Чистая прибыль упала на 56% до 3,9 млрд руб. Скорректированная EBITDA снизилась на 17,8% и составила 16,4 млрд руб.