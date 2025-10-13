«Дочка» Fix Price купила 33,5 млн акций компании в рамках buyback

Fix Price является одной из крупнейших в мире и ведущей в России сетью магазинов низких фиксированных цен. В первом полугодии 2025 г. выручка торговой сети по МСФО увеличилась на 4,5% по сравнению с показателем за аналогичный период 2024 г. и достигла 148,2 млрд руб. Чистая прибыль упала на 56% до 3,9 млрд руб. Скорректированная EBITDA снизилась на 17,8% и составила 16,4 млрд руб.