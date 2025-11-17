Мосбиржа не будет проводить торги в выходные дни 22-23 ноября

25 октября управляющий директор по фондовому рынку и цифровым активам Мосбиржи Борис Блохин сообщил, что площадка обсуждает с участниками рынка увеличение продолжительности торгов выходного дня. Он уточнил, что рассматривается вариант продления вечерней сессии, так как она традиционно отличается большей активностью. Сейчас торги в субботу и воскресенье проводятся с 09:50 до 18:59 мск.