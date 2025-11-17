Газета
Мосбиржа не будет проводить торги в выходные дни 22-23 ноября

Ведомости

Московская биржа объявила, что 22 и 23 ноября на площадке не будет проводиться дополнительная торговая сессия выходного дня. Такое решение принято из-за проведения внутренних работ на промышленном полигоне фондового и срочного рынков.

Кроме того, будет недоступен рынок СПФИ и отчитывание ОТС-сделок.

25 октября управляющий директор по фондовому рынку и цифровым активам Мосбиржи Борис Блохин сообщил, что площадка обсуждает с участниками рынка увеличение продолжительности торгов выходного дня. Он уточнил, что рассматривается вариант продления вечерней сессии, так как она традиционно отличается большей активностью. Сейчас торги в субботу и воскресенье проводятся с 09:50 до 18:59 мск.

6 октября Мосбиржа представила расписание торгов на праздничные дни 2026 г. В государственные праздники – 1–4 и 7 января, 23 февраля, 8 и 9 мая, 12 июня, 4 ноября и 31 декабря – торги проводиться не будут.

