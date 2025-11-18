Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Биткойн упал ниже $90 000 впервые с апреля

Ведомости

Курс биткойна обвалился до $89 389, по данным агрегатора Coinmarketcap на 9:45 мск. Ниже $90 000 показатель опускался в последний раз 22 апреля.

Курс криптовалюты упал уже на 5,78%. Вечером 17 ноября уровень падения составлял около 2,5%, биткойн снижался до $91 661.

Исходя из сведений Coinmarketcap, капитализация всего рынка криптовалюты сократилась за сутки на 5,59%, достигнув $1,78 трлн 18 ноября.

В начале октября биткойн достигал исторического максимума, превысив отметку в $126 764. Затем курс криптовалюты начал падать после того, как президент США Дональд Трамп объявил об очередных торговых пошлинах против КНР.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её