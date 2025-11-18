Биткойн упал ниже $90 000 впервые с апреля
Курс биткойна обвалился до $89 389, по данным агрегатора Coinmarketcap на 9:45 мск. Ниже $90 000 показатель опускался в последний раз 22 апреля.
Курс криптовалюты упал уже на 5,78%. Вечером 17 ноября уровень падения составлял около 2,5%, биткойн снижался до $91 661.
Исходя из сведений Coinmarketcap, капитализация всего рынка криптовалюты сократилась за сутки на 5,59%, достигнув $1,78 трлн 18 ноября.
В начале октября биткойн достигал исторического максимума, превысив отметку в $126 764. Затем курс криптовалюты начал падать после того, как президент США Дональд Трамп объявил об очередных торговых пошлинах против КНР.