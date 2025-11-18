Минфин хочет перенять опыт Индии по IPO региональных компаний
Министерство финансов РФ рассчитывает перенять опыт Индии по размещению акций региональных компаний на фондовом рынке. Об этом сообщил заместитель министра финансов Иван Чебесков на форуме «Рынок ценных бумаг».
«Мы вовлекли субъекты Российской Федерации в эту работу, провели опрос и увидели, что есть компании в наших регионах, которые заинтересованы в размещениях. И я думаю, что здесь мы будем дальше работать, в первую очередь оглядываясь на опыт Индии», – подчеркнул Чебесков.
По его словам, привлечение компаний из регионов позволило Индии существенно увеличить масштаб фондового рынка.
В феврале 2024 г. президент России Владимир Путин поставил задачу увеличить капитализацию отечественного рынка по отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП). По данным Финансового университета, по итогам прошлого года показатель составил 54 трлн руб. (27% от ВВП). В апреле Росстат оценил объем ВВП за 2024 г. в 201,15 трлн руб. в текущих ценах.
4 июня «Ведомости» со ссылкой на научно-исследовательскую работу экспертов Финансового университета писали, что капитализация фондового рынка может на треть отклониться от поставленной Путином цели в 66% от ВВП к 2030 г. В базовом сценарии отклонение составит 14–22 п. п.