Капитализация фондового рынка может на треть отклониться от цели президента

Капитализация фондового рынка может на треть отклониться от цели президентаК 2030 году она должна достичь 66% от ВВП, поручил Владимир Путин
Капитализация фондового рынка может на треть отклониться от поставленной президентом России цели в 66% от ВВП к 2030 г. Об этом эксперты Финансового университета пишут в научно-исследовательской работе, с которой ознакомились «Ведомости». В базовом сценарии отклонение составит 14–22 п. п.
Президент Владимир Путин в феврале 2024 г. поставил задачу увеличить капитализацию отечественного рынка по отношению к ВВП. По итогам 2024 г. показатель составил 54 трлн руб. (27% от ВВП), подсчитали в Финансовом университете. На начало мая этого года капитализация была на уровне 26,6%, говорил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин. Объем ВВП за 2024 г. Росстат в апреле оценил в 201,15 трлн руб. в текущих ценах.
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