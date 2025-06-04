Капитализация фондового рынка может на треть отклониться от цели президента

Президент Владимир Путин в феврале 2024 г. поставил задачу увеличить капитализацию отечественного рынка по отношению к ВВП. По итогам 2024 г. показатель составил 54 трлн руб. (27% от ВВП), подсчитали в Финансовом университете. На начало мая этого года капитализация была на уровне 26,6%, говорил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин. Объем ВВП за 2024 г. Росстат в апреле оценил в 201,15 трлн руб. в текущих ценах.