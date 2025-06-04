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Капитализация фондового рынка может на треть отклониться от цели президента

К 2030 году она должна достичь 66% от ВВП, поручил Владимир Путин
Мария Викулова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Капитализация фондового рынка может на треть отклониться от поставленной президентом России цели в 66% от ВВП к 2030 г. Об этом эксперты Финансового университета пишут в научно-исследовательской работе, с которой ознакомились «Ведомости». В базовом сценарии отклонение составит 14–22 п. п.

Президент Владимир Путин в феврале 2024 г. поставил задачу увеличить капитализацию отечественного рынка по отношению к ВВП. По итогам 2024 г. показатель составил 54 трлн руб. (27% от ВВП), подсчитали в Финансовом университете. На начало мая этого года капитализация была на уровне 26,6%, говорил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин. Объем ВВП за 2024 г. Росстат в апреле оценил в 201,15 трлн руб. в текущих ценах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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