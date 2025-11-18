Мосбиржа рассказала о возможных IPO до конца 2025 года

Московская биржа не исключает, что помимо первичного публичного размещения (IPO) Дом.РФ до конца 2025 г. могут пройти еще одна – две сделки на рынке акционерного капитала. Об этом заявила старший управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти площадки Елена Курицына на форуме «Рынок ценных бумаг».