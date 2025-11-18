Газета
Инвестиции

Мосбиржа рассказала о возможных IPO до конца 2025 года

Ведомости

Московская биржа не исключает, что помимо первичного публичного размещения (IPO) Дом.РФ до конца 2025 г. могут пройти еще одна – две сделки на рынке акционерного капитала. Об этом заявила старший управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти площадки Елена Курицына на форуме «Рынок ценных бумаг».

По ее словам, сейчас Мосбиржа ведет плотную работу с 15-20 компаниями, некоторые из них уже полностью прошли путь подготовки к IPO и ожидают благоприятных условий для размещения, другие заморозили подготовку на чуть более ранней стадии.

«Мы видим, что интерес эмитентов, интерес компаний к долевому финансированию сохраняется», – подчеркнула Курицына.

10 ноября Дом.РФ официально объявил о намерении провести IPO. Привлеченные средства планируется направить на реализацию стратегии дальнейшего роста и развития бизнеса. Государство в качестве акционера корпорации не будет продавать принадлежащие ему акции и сохранит мажоритарную долю в капитале.

Мосбиржа допустит к торгам бумаги Дом.РФ с 20 ноября 2025 г. Акции получат тикер DOMRF и войдут в котировальный список первого уровня торговой площадки. Объем IPO будет определен после сбора книги заявок. Диапазон стоимости размещения акций госкорпорации в рамках IPO установлен в размере 1650-1750 руб. за бумагу. Поучаствовать в первичном публичном размещении смогут квалифицированные и неквалифицированные инвесторы.

