Дом.РФ ожидает от IPO до 25 млрд рублей

Ведомости

Госкорпорация Дом.РФ хочет привлечь в рамках первичного публичного размещения акций (IPO) до 25 млрд руб. Об этом пишет «РБК инвестиции» со ссылкой на сообщение компании.

«По верхней границе текущего ценового диапазона получено свыше 30 заявок от всех категорий институциональных инвесторов, также высокий интерес проявляют розничные инвесторы», – говорится в сообщении.

Мосбиржа допустила к торгам бумаги Дом.РФ с 20 ноября 2025 г. Акции получат тикер DOMRF и войдут в котировальный список первого уровня торговой площадки. 18 ноября заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков сообщил, что книга сбора заявок на участие в IPO Дом.РФ полностью собрана.

Диапазон цены размещения акций Дом.РФ установлен в размере 1650-1750 руб. за акцию.

14 ноября Мосбиржа объявила о включении акций Дом.РФ в список ценных бумаг стратегических предприятий. Их затронут ограничения для совершения операций клиентами-нерезидентами, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц.

