Дом.РФ ожидает от IPO до 25 млрд рублей
«По верхней границе текущего ценового диапазона получено свыше 30 заявок от всех категорий институциональных инвесторов, также высокий интерес проявляют розничные инвесторы», – говорится в сообщении.
Диапазон цены размещения акций Дом.РФ установлен в размере 1650-1750 руб. за акцию.
14 ноября Мосбиржа объявила о включении акций Дом.РФ в список ценных бумаг стратегических предприятий. Их затронут ограничения для совершения операций клиентами-нерезидентами, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц.