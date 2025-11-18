Дом.РФ ожидает от IPO до 25 млрд рублей

Мосбиржа допустила к торгам бумаги Дом.РФ с 20 ноября 2025 г. Акции получат тикер DOMRF и войдут в котировальный список первого уровня торговой площадки. 18 ноября заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков сообщил, что книга сбора заявок на участие в IPO Дом.РФ полностью собрана.