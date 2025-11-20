Оборот «Софтлайна» в III квартале сократился на 2%

В феврале «Софтлайн» опубликовал неаудированные консолидированные финансовые результаты за 2024 г. Оборот по МСФО в прошлом году вырос на 32% до 120,7 млрд руб. Скорректированная EBITDA увеличилась на 57% и достигла 7 млрд руб. Чистая прибыль составила 1,8 млрд руб. Чистый долг снизился в два раза и составил 6,8 млрд руб., а соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA сократилось до 0,97х при целевом значении в 2х.