Оборот «Софтлайна» в III квартале сократился на 2%
Оборот ПАО «Софтлайн» по итогам III квартала 2025 г. снизился на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и составил 27,7 млрд руб.
В структуре оборота 37% пришлось на продажи собственных решений. Они выросли на 21% и достигли 10,1 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA за отчетный период увеличился на 3% до 1,3 млрд руб. Рентабельность по показателю возросла до 4,6% с 4,4%. Валовая прибыль выросла на 19% и составила 9,8 млрд руб.
Операционный убыток достиг 261 млн руб. против прибыли в 216 млн руб. годом ранее. Чистый убыток составил 908 млн руб. по сравнению с чистой прибылью в 2 млрд руб. за такой же период прошлого года.
За девять месяцев 2025 г. оборот компании вырос на 4% год к году до 73,8 млрд руб. В структуре оборота 35% пришлось на оборот от продажи собственных решений, что составляет 26 млрд руб. (+24%). Валовая прибыль увеличилась на 14% и достигла 27,2 млрд руб. Скорректированная EBITDA за указанный период составила 4,8 млрд руб.
1 июля акционеры «Софтлайна» на годовом собрании решили не выплачивать дивиденды по итогам 2024 г. 22 мая совет директоров компании рекомендовал годовому собранию акционеров одобрить дивиденды в размере 2,5 руб. на акцию. В общей сложности на выплату дивидендов планировалось направить 1 млрд руб.
В феврале «Софтлайн» опубликовал неаудированные консолидированные финансовые результаты за 2024 г. Оборот по МСФО в прошлом году вырос на 32% до 120,7 млрд руб. Скорректированная EBITDA увеличилась на 57% и достигла 7 млрд руб. Чистая прибыль составила 1,8 млрд руб. Чистый долг снизился в два раза и составил 6,8 млрд руб., а соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA сократилось до 0,97х при целевом значении в 2х.