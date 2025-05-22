Совет директоров «Софтлайна» рекомендовал дивиденды в 2,5 рубля на акцию

Дивидендная политика компании предусматривает, что по итогам прошлого года совокупный целевой размер дивидендов на обыкновенные акции составит не менее 1 млрд руб., или не менее 25% от чистой прибыли по МСФО за 2024 г. Совокупный целевой размер дивидендов на обыкновенные акции по итогам 2025 г. и каждого из последующих годов составит не менее 25% от чистой прибыли по МСФО.