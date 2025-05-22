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Совет директоров «Софтлайна» рекомендовал дивиденды в 2,5 рубля на акцию

Ведомости

Совет директоров поставщика решений в сфере цифровой трансформации и информационной безопасности «Софтлайн» рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 г. в размере 2,5 руб. на одну акцию. Об этом сообщили «Ведомостям» в компании.

В общей сложности на выплату дивидендов «Софтлайн» может направить 1 млрд руб.

Дивидендная политика компании предусматривает, что по итогам прошлого года совокупный целевой размер дивидендов на обыкновенные акции составит не менее 1 млрд руб., или не менее 25% от чистой прибыли по МСФО за 2024 г. Совокупный целевой размер дивидендов на обыкновенные акции по итогам 2025 г. и каждого из последующих годов составит не менее 25% от чистой прибыли по МСФО.

На рассмотрение акционеров также вынесен вопрос об обновлении совета директоров. Годовое собрание акционеров компании планируется на июнь этого года.

18 февраля «Софтлайн» представил неаудированные консолидированные финансовые результаты за 2024 г. Оборот компании по МСФО в прошлом году вырос на 32% по сравнении с предыдущим годом до 120,7 млрд руб. Скорректированная EBITDA за год увеличилась на 57% и достигла 7 млрд руб. Чистая прибыль составила 1,8 млрд руб. Чистый долг снизился в два раза до 6,8 млрд руб., а соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA сократилось до 0,97х при целевом значении в 2х.

В I квартале 2025 г. оборот «Софтлайна» достиг 24 млрд руб., что на 12% превышает показатель аналогичного периода 2024 г. Показатель скорректированной EBITDA вырос на 3% до 1,8 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась на 19% и составила 9,3 млрд руб. Валовая рентабельность выросла до 38,8%. Чистая прибыль группы составила 744,6 млн руб., что более чем в три раза превышает показатель I квартала 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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