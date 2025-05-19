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Оборот «Софтлайна» в I квартале вырос до 24 млрд рублей

Ведомости

Оборот ПАО «Софтлайн» в I квартале 2025 г. достиг 24 млрд руб., что на 12% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщила компания.

В структуре оборота значительную долю – 37% (8,8 млрд руб.) – составили продажи собственных решений группы. Показатель скорректированной EBITDA увеличился на 3%, достигнув 1,8 млрд руб.

Валовая прибыль компании выросла на 19% и составила 9,3 млрд руб. Валовая рентабельность выросла до 38,8%, что является максимальным значением за всю историю «Софтлайна».

Чистая прибыль группы за отчетный период составила 744,6 млн руб., что более чем в три раза превышает показатель I квартала 2024 г.

По состоянию на 31 марта 2025 г. численность сотрудников группы составила около 11 000 человек.

«Ожидаем рост оборота группы до не менее 150 млрд руб. при увеличении валовой прибыли до 43-50 млрд руб. за счет дальнейшего роста доли собственных продуктов и повышения рентабельности», – пояснил финансовый директор (CFO) ПАО «Софтлайн» Артем Тараканов.

18 февраля, компания сообщала о росте оборота по МСФО в 2024 г. на 32% – до 120,7 млрд руб. Основным драйвером роста стали продажи собственных разработок, принесшие 24,9 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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