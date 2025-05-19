Оборот «Софтлайна» в I квартале вырос до 24 млрд рублей
Оборот ПАО «Софтлайн» в I квартале 2025 г. достиг 24 млрд руб., что на 12% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщила компания.
В структуре оборота значительную долю – 37% (8,8 млрд руб.) – составили продажи собственных решений группы. Показатель скорректированной EBITDA увеличился на 3%, достигнув 1,8 млрд руб.
Валовая прибыль компании выросла на 19% и составила 9,3 млрд руб. Валовая рентабельность выросла до 38,8%, что является максимальным значением за всю историю «Софтлайна».
Чистая прибыль группы за отчетный период составила 744,6 млн руб., что более чем в три раза превышает показатель I квартала 2024 г.
По состоянию на 31 марта 2025 г. численность сотрудников группы составила около 11 000 человек.
«Ожидаем рост оборота группы до не менее 150 млрд руб. при увеличении валовой прибыли до 43-50 млрд руб. за счет дальнейшего роста доли собственных продуктов и повышения рентабельности», – пояснил финансовый директор (CFO) ПАО «Софтлайн» Артем Тараканов.
18 февраля, компания сообщала о росте оборота по МСФО в 2024 г. на 32% – до 120,7 млрд руб. Основным драйвером роста стали продажи собственных разработок, принесшие 24,9 млрд руб.