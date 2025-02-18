Оборот Softline по МСФО увеличился в 2024 году на 32%
Поставщик решений в сфере цифровой трансформации и информационной безопасности Softline представил неаудированные консолидированные финансовые результаты за IV квартал и весь 2024 г. Оборот компании по МСФО в IV квартале достиг 49,6 млрд руб., увеличившись на 28% по сравнению с предыдущим годом, а за весь год – до 120,7 млрд руб. с приростом в 32%.
За квартал валовая прибыль составила 13 млрд руб., что на 17% больше, чем в 2023 г. При этом 75% валовой прибыли обеспечили собственные решения компании. Чистая прибыль достигла 777,9 млн руб., тогда как годом ранее был зафиксирован убыток. Валовая прибыль увеличилась на 57%, достигнув 37 млрд руб. Среди факторов роста компания называет увеличение продаж собственных разработок, которые принесли 24,9 млрд руб. Валовая рентабельность достигла 30,6%, что на 4,9 процентных пункта больше, чем годом ранее.
Скорректированная EBITDA за год выросла на 57% и составила 7 млрд руб., превысив прогнозные 6 млрд рублей. Чистая прибыль достигла 1,8 млрд руб. Чистый долг сократился в два раза и составил 6,8 млрд руб., а соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA снизилось до 0,97х при целевом значении в 2х.
Генеральный директор компании Владимир Лавров отметил, что результаты достигнуты благодаря адаптивной бизнес-модели и фокусу на собственные решения. Финансовый директор Артем Тараканов добавил, что удалось не только увеличить прибыль, но и значительно снизить долговую нагрузку. В 2025 г. компания ожидает рост оборота до 150 млрд руб., увеличение валовой прибыли до 43–50 млрд руб. и увеличение скорректированной EBITDA до 9–10,5 млрд руб.
16 января Softline объявила о приобретении контролирующей доли в группе компаний К2-9b Group, специализирующейся на комплексной системной интеграции и внедрении решений в сфере информационной безопасности. На первом этапе сделки Softline приобрела 51%-ную долю за около 400 млн руб., часть которой будет оплачена акциями ПАО «Софтлайн». В дальнейшем компания планирует поэтапную консолидацию 100% капитала К2-9b Group в течение 2027-2028 гг. К2-9b Group, основанная в 2019 г., показала выручку более 600 млн руб. в 2023 г. с прогнозом превышения 1 млрд руб. в 2024 г. и ожидаемым ростом на 40% в 2025 г.