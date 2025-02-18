Оборот Softline по МСФО увеличился в 2024 году на 32%

16 января Softline объявила о приобретении контролирующей доли в группе компаний К2-9b Group, специализирующейся на комплексной системной интеграции и внедрении решений в сфере информационной безопасности. На первом этапе сделки Softline приобрела 51%-ную долю за около 400 млн руб., часть которой будет оплачена акциями ПАО «Софтлайн». В дальнейшем компания планирует поэтапную консолидацию 100% капитала К2-9b Group в течение 2027-2028 гг. К2-9b Group, основанная в 2019 г., показала выручку более 600 млн руб. в 2023 г. с прогнозом превышения 1 млрд руб. в 2024 г. и ожидаемым ростом на 40% в 2025 г.