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Softline приобрел контрольный пакет акций в ГК К2-9b Group

Ведомости

Российская технологическая ГК Softline объявила о приобретении контролирующей доли в группе компаний К2-9b Group, специализирующейся на комплексной системной интеграции и внедрении решений в сфере информационной безопасности, говорится в сообщении компании.

На первом этапе сделки Softline приобрела 51%-ную долю за около 400 млн руб., часть которой будет оплачена акциями ПАО «Софтлайн». В дальнейшем компания планирует поэтапную консолидацию 100% капитала К2-9b Group в течение 2027-2028 гг. К2-9b Group, основанная в 2019 г., показала выручку более 600 млн руб. в 2023 г. с прогнозом превышения 1 млрд руб. в 2024 г. и ожидаемым ростом на 40% в 2025 г.

Компания станет частью структуры российского IT-вендора «Инферит», входящего в ГК Softline. Объединение с К2-9b Group усилит позиции Softline в сфере информационной безопасности, особенно в направлении разработки и внедрения защищенных автоматизированных рабочих мест. Это приобретение соответствует стратегии Softline по развитию компетенций в области кибербезопасности и укреплению позиций на растущем российском рынке ИБ, объем которого достиг 266 млрд руб., а сегмент ИБ-услуг увеличился до 78 млрд руб. по итогам 2024 г.

3 декабря 2024 г. в компании заявили, что планируют в ближайшее время вывести на биржу сразу три свои дочерние компании, объединив их в субхолдинг. По информации ТАСС, речь идет о системном интеграторе Bell Integrator, центре экспертизы по разработке «Девелоника» и разработчике бизнес-приложений SL Soft. Компания планирует провести их IPO во втором полугодии 2025 г., оно может пройти на Мосбирже, уточняет источник. Как отметил собеседник издания, все структуры ориентированы на разработку собственных и заказных IT-решений, а капитализация составляет порядка 40 млрд руб.

Еще до этого, 25 ноября, Softline объявила запуск независимого бренда на рынке платежных решений «Сомерс». Он объединил ряд компаний внутри группы: CrestWave, Sky Technologies и «Ваш платежный проводник» (ВПП). Как тогда рассказали в компании, «Сомерс» будет отвечать за несколько направлений, в частности за POS-терминалы и комплекс программного обеспечения. Это направление будет разрабатывать и поставлять отечественные и зарубежные платежные терминалы с набором собственного ПО для управления оборудованием. В комплект решений войдут платежное ПО, система параметризации POS-терминалов, загрузки и управления криптографическими ключами как локально, так и удаленно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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