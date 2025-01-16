Softline приобрел контрольный пакет акций в ГК К2-9b Group
Российская технологическая ГК Softline объявила о приобретении контролирующей доли в группе компаний К2-9b Group, специализирующейся на комплексной системной интеграции и внедрении решений в сфере информационной безопасности, говорится в сообщении компании.
На первом этапе сделки Softline приобрела 51%-ную долю за около 400 млн руб., часть которой будет оплачена акциями ПАО «Софтлайн». В дальнейшем компания планирует поэтапную консолидацию 100% капитала К2-9b Group в течение 2027-2028 гг. К2-9b Group, основанная в 2019 г., показала выручку более 600 млн руб. в 2023 г. с прогнозом превышения 1 млрд руб. в 2024 г. и ожидаемым ростом на 40% в 2025 г.
Компания станет частью структуры российского IT-вендора «Инферит», входящего в ГК Softline. Объединение с К2-9b Group усилит позиции Softline в сфере информационной безопасности, особенно в направлении разработки и внедрения защищенных автоматизированных рабочих мест. Это приобретение соответствует стратегии Softline по развитию компетенций в области кибербезопасности и укреплению позиций на растущем российском рынке ИБ, объем которого достиг 266 млрд руб., а сегмент ИБ-услуг увеличился до 78 млрд руб. по итогам 2024 г.
3 декабря 2024 г. в компании заявили, что планируют в ближайшее время вывести на биржу сразу три свои дочерние компании, объединив их в субхолдинг. По информации ТАСС, речь идет о системном интеграторе Bell Integrator, центре экспертизы по разработке «Девелоника» и разработчике бизнес-приложений SL Soft. Компания планирует провести их IPO во втором полугодии 2025 г., оно может пройти на Мосбирже, уточняет источник. Как отметил собеседник издания, все структуры ориентированы на разработку собственных и заказных IT-решений, а капитализация составляет порядка 40 млрд руб.
Еще до этого, 25 ноября, Softline объявила запуск независимого бренда на рынке платежных решений «Сомерс». Он объединил ряд компаний внутри группы: CrestWave, Sky Technologies и «Ваш платежный проводник» (ВПП). Как тогда рассказали в компании, «Сомерс» будет отвечать за несколько направлений, в частности за POS-терминалы и комплекс программного обеспечения. Это направление будет разрабатывать и поставлять отечественные и зарубежные платежные терминалы с набором собственного ПО для управления оборудованием. В комплект решений войдут платежное ПО, система параметризации POS-терминалов, загрузки и управления криптографическими ключами как локально, так и удаленно.