ТАСС: Softline планирует объединить три компании в субхолдинг и провести IPO

25 ноября Softline объявила запуск независимого бренда на рынке платежных решений «Сомерс». Он объединил ряд компаний внутри группы: CrestWave, Sky Technologies и «Ваш платежный проводник» (ВПП). Как тогда рассказали в компании, «Сомерс» будет отвечать за несколько направлений, в частности, за POS-терминалы и комплекс программного обеспечения. Это направление будет разрабатывать и поставлять отечественные и зарубежные платежные терминалы с набором собственного ПО для управления оборудованием. В комплект решений войдут платежное ПО, система параметризации POS-терминалов, загрузки и управления криптографическими ключами как локально, так и удаленно.