ТАСС: Softline планирует объединить три компании в субхолдинг и провести IPO
По информации агентства, речь идет о системном интеграторе Bell Integrator, центре экспертизы по разработке «Девелоника» и разработчике бизнес-приложений SL Soft. Компания планирует провести их IPO во втором полугодии 2025 г., оно может пройти на Мосбирже, уточняет источник. Как отметил собеседник издания, все структуры ориентированы на разработку собственных и заказных IT-решений, а капитализация составляет порядка 40 млрд руб.
25 ноября Softline объявила запуск независимого бренда на рынке платежных решений «Сомерс». Он объединил ряд компаний внутри группы: CrestWave, Sky Technologies и «Ваш платежный проводник» (ВПП). Как тогда рассказали в компании, «Сомерс» будет отвечать за несколько направлений, в частности, за POS-терминалы и комплекс программного обеспечения. Это направление будет разрабатывать и поставлять отечественные и зарубежные платежные терминалы с набором собственного ПО для управления оборудованием. В комплект решений войдут платежное ПО, система параметризации POS-терминалов, загрузки и управления криптографическими ключами как локально, так и удаленно.
14 ноября Softline сообщила о росте чистой прибыли до 3 млрд руб. в III квартале. Оборот за отчетный период увеличился на 28% до 28,3 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась на 43% год к году и составила 8,2 млрд руб. Доля валовой прибыли, полученной компанией от продажи высокорентабельных решений собственного производства, составила 65%. В результате рентабельность достигла 29%. Скорректированная EBITDA выросла более чем двукратно – до 1,2 млрд руб. в III квартале 2024 г.