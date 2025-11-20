Операционная прибыль «Т-технологий» за девять месяцев выросла на 43%
Операционная прибыль МКПАО «Т-технологии» по итогам девяти месяцев 2025 г. увеличилась на 43% по сравнению с годом ранее и достигла 120,1 млрд руб.
Выручка группы за указанный период выросла на 69% год к году и превысила 1 трлн руб. Количество активных клиентов увеличилось на 9% год к году и составило 34 млн человек. Общее число клиентов на конец сентября достигло 52,8 млн человек.
Общая выручка «Т-технологий» за III квартал текущего года выросла на 39% и составила 367 млрд руб. Число ежемесячно активных клиентов увеличилось на 9% и на конец квартала достигло 34 млн. Операционная чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, показала рост на 19% до 45,2 млрд руб. Рентабельность капитала составила 29,2%. Валовый процентный доход вырос на 43% и достиг 278 млрд руб. Доходность кредитного портфеля составила 25,9%.
В III квартале процентные расходы увеличились на 64% до 143 млрд руб. Чистый процентный доход возрос на 26% и достиг 131 млрд руб. Чистые комиссионные доходы выросли на 31% до 39 млрд руб. Чистая операционная выручка увеличилась на 27% до 187 млрд руб. Доля чистой выручки, не связанной с розничным кредитованием, составила 58%.
Суммарный объем средств клиентов, размещенных на счетах группы, и активов под управлением вырос на 23% год к году до 6,1 трлн руб. Объем средств на счетах клиентов продемонстрировал рост на 9% до 4,2 трлн руб. Объем инвестиционного портфеля клиентов вырос на 50% и достиг 1,9 трлн руб. Собственный капитал «Т-технологий» увеличился на 48% и составил 747 млрд руб.
Группа прогнозирует, что в 2025 г. ее операционная чистая прибыль вырастет минимум на 40% при 30% рентабельности капитала.
21 августа «Т-технологии» представили финансовую отчетность по МСФО за II квартал 2025 г. Чистая прибыль группы выросла на 99% и достигла 46,7 млрд руб. Квартальная операционная чистая прибыль, приходящаяся на акционеров (без учета неконтролируемой доли участия и эффектов инвестиции в «Яндекс»), увеличилась на 77% и достигла 41,6 млрд руб. Выручка возросла на 83% до 354 млрд руб. Рентабельность капитала составила 28,4%. Число клиентов выросло на 16% до 51,4 млн.