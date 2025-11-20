Операционная прибыль «Т-технологий» за девять месяцев выросла на 43%

Суммарный объем средств клиентов, размещенных на счетах группы, и активов под управлением вырос на 23% год к году до 6,1 трлн руб. Объем средств на счетах клиентов продемонстрировал рост на 9% до 4,2 трлн руб. Объем инвестиционного портфеля клиентов вырос на 50% и достиг 1,9 трлн руб. Собственный капитал «Т-технологий» увеличился на 48% и составил 747 млрд руб.